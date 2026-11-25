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Ξυπνάμε την ίδια περίπου ώρα, προγραμματίζουμε τα γεύματά μας, συναντάμε φίλους και πηγαίνουμε για ύπνο χωρίς μεγάλες αποκλίσεις από το καθημερινό μας πρόγραμμα.

Συνήθειες που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη σημασία για την υγεία μας από όση πιστεύουμε.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέει τη σταθερότητα στην καθημερινή ζωή με λιγότερο σωματικό πόνο και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Τι διαπίστωσαν οι επιστήμονες

Στην έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Behavioral Medicine, συμμετείχαν 67 ηλικιωμένοι, εκ των οποίων οι 37 παρουσίαζαν αϋπνία.

Εκείνοι που ακολουθούσαν ένα πιο σταθερό καθημερινό πρόγραμμα ανέφεραν λιγότερο πόνο και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, ακόμη και όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου.

Ο ρόλος του βιολογικού μας ρολογιού

Μια πιθανή εξήγηση για τη συγκεκριμένη συσχέτιση βρίσκεται στον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό βιολογικό μας ρολόι που ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης και επηρεάζει σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι μεγάλες αλλαγές στο ωράριο του ύπνου μεταξύ εργάσιμων ημερών και Σαββατοκύριακου μπορούν να οδηγήσουν στο λεγόμενο κοινωνικό τζετ λαγκ, μια κατάσταση απορρύθμισης του βιολογικού μας ρολογιού.

Σταθερότητα χωρίς υπερβολές

Η διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας δεν σημαίνει ότι πρέπει να οργανώνουμε τη ζωή μας με απόλυτη ακρίβεια ή να αποφεύγουμε τις αυθόρμητες δραστηριότητες.

Ένα σχετικά σταθερό ωράριο ύπνου, τα τακτικά γεύματα και η διατήρηση της κοινωνικής δραστηριότητας μπορούν να αποτελέσουν μέρος της προσπάθειας για καλύτερη καθημερινότητα.

Οι επιστήμονες, πάντως, δεν έχουν αποδείξει ότι η υιοθέτηση μιας σταθερής ρουτίνας μειώνει από μόνη της τον πόνο ή αντιμετωπίζει την κατάθλιψη. Η μελέτη βασίστηκε σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων και καταγράφει συσχετίσεις, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.