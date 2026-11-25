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Συνεχίστηκε και κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 η αυξητική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, στις παραπομπές μαθητών στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, οι παραπομπές έφτασαν τις 10,621 σε σχέση με τις 10,598 περιπτώσεις που απασχόλησαν την ακριβώς προηγούμενη σχολική χρονιά.

Το μοτίβο αυτό παρουσιάζει αυξητική τάση από τη σχολική χρονιά 2019-2020 μέχρι και το 2024-2025 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έκθεση του Υπουργείου.

Αναλυτικά:

– 2019-2020: 7,229 παραπομπές

– 2020-2021: 7,789 παραπομπές

– 2021-2022: 8,480 παραπομπές

– 2022-2023: 9,316 παραπομπές

– 2023-2024: 10,598 παραπομπές

– 2024-2025: 10,621 παραπομπές

Πέραν όμως των πιο πάνω στοιχείων, εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλες πτυχές αυτής της πραγματικότητας, όπως οι αριθμοί ανά φύλο, οι παλιές και νέες περιπτώσεις, οι πηγές από τις οποίες τα παιδιά αυτά παραπέμφθηκαν στην ΥΕΨ, καθώς επίσης η διάγνωση των περιστατικών αυτών.

Σε σχέση με το φύλο, τα ποσοστά παραμένουν σταθερά σε σύγκριση με το σχολικό έτος 2023-2024. Αυτά καταδεικνύουν ότι οι παραπομπές των αγοριών εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου σε διπλάσιο επίπεδο σε σχέση με εκείνες που αφορούν κορίτσια. Ενδεικτικά, για τη σχολική χρονιά 2024-2025 το ποσοστό των αγοριών ανήλθε σε 67% (7,093 περιπτώσεις) ενώ των κοριτσιών άγγιξε το 33% (3,528 περιπτώσεις).

Στο συνολικό αριθμό των 10,621 παραπομπών της υπό αναφοράς χρονιάς, περιλαμβάνονται 3,190 νέες περιπτώσεις μαθητών (30%), με τις υπόλοιπες 7,431 (70%) να αφορούν παλιές περιπτώσεις που ήδη παρακολουθούνται από την ΥΕΨ.

Οι κυριότερες πηγές παραπομπών μαθητών στην ΥΕΨ παραμένουν τα σχολεία καθώς και οι Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ).

Συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 στην ΥΕΨ παραπέμφθηκαν από το σχολείο συνολικά 3,572 περιπτώσεις, από τις ΕΕΕΑΕ 6,875 περιπτώσεις, από τους γονείς 48 περιπτώσεις και από άλλες πηγές 125 περιπτώσεις παιδιών.

Αναφορικά με τις διαγνώσεις των περιστατικών επισημαίνεται πως από τις 10,261 περιπτώσεις, οι 4,432 είχαν καταγεγραμμένη επίσημη διαγνωστική κατηγορία και σύμφωνα με την ανάλυση προκύπτει πως οι συχνότερες διαγνώσεις εντοπίζονται κυρίως στο πεδίο των νευροαναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών.

Οι διάφορες κατηγορίες των διαγνώσεων για αυτές τις 4,432 περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΕΜΔ): 1,237

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΦ): 1,196

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Νοητική Αναπτυξιακή Διαταραχή): 810

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΕΠΥ): 670

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Διαταραχές της επικοινωνίας): 193

– Αγχώδεις Διαταραχές: 93

– Καταθλιπτικές Διαταραχές: 77

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Κινητικές Διαταραχές): 39

– Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (Τικ): 5

– Νευρογνωστικές Διαταραχές: 37

– Διαταραχές Συνδεόμενες με Τραύμα και Στρεσογόνους Παράγοντες: 20

– Συνδεόμενες με Ουσίες Διαταραχές και Εθιστικές Διαταραχές: 12

– Άλλες Ψυχικές Διαταραχές: 10

– Φάσμα Σχιζοφρένειας και Άλλες Ψυχωτικές Διαταραχές: 9

– Διπολικές και Συνδεόμενες Διαταραχές: 8

– Διαταραχές Σίτισης και Πρόσληψης Τροφής: 7

– Iδεοψυχαναγκαστικές και Συνδεόμενες Διαταραχές: 4

– Διαταραχές της Προσωπικότητας: 3

– Δυσφορία Γένους: 2

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί πως η παρουσία μίας μόνο διαγνωστικής κατηγορίας δεν αποτυπώνει πλήρως την πολυπλοκότητα των αναγκών των μαθητών, ενώ σημαντικός αριθμός παιδιών παρουσιάζει περισσότερες από μία διαγνωστικές κατηγορίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι δυσκολίες συχνά συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν, επηρεάζοντας σε πολλαπλά επίπεδα τη μαθησιακή επίδοση και τη σχολική προσαρμογή παιδιών.

Στη συνολική κατανομή των περιστατικών ανά τύπο διαγνωστικής κατάστασης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην κατηγορία «σύνολο περιστατικών με διάγνωση» απαριθμούνται 4,432 περιπτώσεις, στην κατηγορία «σύνολο περιστατικών με συννοσηρότητα» 3,003 περιπτώσεις, στην κατηγορία «σύνολο περιπτώσεων με ιατρικές, γενετικές και αισθητηριακές δυσκολίες» 385 περιπτώσεις και στην κατηγορία «σύνολο περιπτώσεων χωρίς τυπική διάγνωση» 2,801 περιπτώσεις.

Περιστατικά αυξημένης επικινδυνότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΥΕΨ, εκτός των πιο πάνω περιπτώσεων, καλείται να διαχειριστεί και περιπτώσεις υψηλής βαρύτητας, όπως περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης, καθώς και ανήλικους με εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές και οι οποίοι βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

Για τις κατηγορίες αυτές, τα στοιχεία για το σχολικό έτος 2024-2025 στο σύνολο των 10,621 παραπομπών είναι:

– 73 περιπτώσεις είναι θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης/κακοποίησης.

– 62 περιπτώσεις αφορούν ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις στην έκθεση, στο κεφάλαιο «παράγοντες επικινδυνότητας εντός και εκτός σχολείου», αναφέρεται πως η παραβατική ή επιθετική συμπεριφορά καταγράφεται στο 5,3% των περιπτώσεων, μη κανονική φοίτηση στο 3,8%, ενώ εμπλοκή σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (ως θύμα, θύτης ή και τα δύο) καταγράφεται συνολικά στο 3,2% των περιπτώσεων. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, παρόλο που τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν αποτελούν κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πληθυσμού, υπάρχει μια ομάδα μαθητών με αυξημένες ανάγκες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προληπτικής παρέμβασης.

Ανά βαθμίδα και επαρχία

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της έκθεσης είναι και ο αριθμός των περιπτώσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. Με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται, τα περισσότερα περιστατικά που χειρίζεται η ΥΕΨ προέρχονται από τα Δημοτικά σχολεία, ακολουθούν τα Γυμνάσια, τα Νηπιαγωγεία, τα Λύκεια και οι Τεχνικές Σχολές.

Στο σύνολο των 10,621 παραπομπών, η εικόνα είναι η ακόλουθη:

– Προδημοτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και υποχρεωτική Προδημοτική): 1,409 περιπτώσεις (13,3%).

– Δημοτική Εκπαίδευση: 4,401 περιπτώσεις (41,4%).

– Γυμνασιακή Εκπαίδευση: 2,701 περιπτώσεις (25,4%).

– Λυκειακή Εκπαίδευση: 1,173 περιπτώσεις (11%).

– Τεχνική Εκπαίδευση: 647 περιπτώσεις (6,1%).

– Ειδικό Σχολείο: 209 περιπτώσεις (2%).

– Δεν υπάρχει φοίτηση: 81 περιπτώσεις (0,8%).

Περαιτέρω ανάλυση των περιπτώσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα δείχνει ότι ποσοστό 1,74% του συνόλου των μαθητών λαμβάνει κατ’ οίκον εκπαίδευση. Η κατ’ οίκον εκπαίδευση αφορά περιπτώσεις παιδιών με ιδιαίτερα αυξημένες και σύνθετες ανάγκες, που για σοβαρούς λόγους υγείας, ψυχολογικής κατάστασης ή λειτουργικότητας, δεν είναι εφικτή η φοίτησή τους στο συνηθισμένο σχολικό περιβάλλον.

Όπως σημειώνεται, «τα περιστατικά αυτά χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευαλωτότητας και απαιτούν εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση, στενή συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και αρμόδιων Υπηρεσιών, καθώς και συνεχή παρακολούθηση με στόχο, όπου είναι δυνατό, τη σταδιακή επανένταξη του μαθητή στη σχολική μονάδα».

Όσον αφορά στη «γεωγραφική κατανομή» των περιπτώσεων αυτών, τα στοιχεία αναφέρουν ότι το επαρχιακό γραφείο Λεμεσού – Πάφου διαχειρίστηκε το μεγαλύτερο αριθμό περιπτώσεων, ακολουθούμενο από το επαρχιακό γραφείο Λευκωσίας και το επαρχιακό γραφείο Λάρνακας – Αμμοχώστου.

Αναλυτικά η κατανομή των περιπτώσεων:

– Επαρχιακό Λευκωσίας: 4,050 περιπτώσεις εκ των οποίων οι 1,228 είναι νέες.

– Επαρχιακό Λεμεσού – Πάφου: 4,063 εκ των οποίων οι 1,238 νέες (συνολικά 2,725 στη Λεμεσό και 1,338 στην Πάφο).

– Επαρχιακό Λάρνακας – Αμμοχώστου: 2,508 εκ των οποίων οι 724 είναι νέες περιπτώσεις (συνολικά στη Λάρνακα 1,801 περιπτώσεις και στην Αμμόχωστο 707).