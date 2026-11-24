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Στη σύλληψη μιας 32χρονης γυναίκας, της Ντανιέλ Ρόουαν, προχώρησαν οι αρχές στο Οχάιο, καθώς φέρεται να υποστήριζε ψευδώς ότι η μόλις τεσσάρων ετών κόρη της έπασχε από καρκίνο, στερώντας της τις στερεές τροφές και υποβάλλοντάς την σε αχρείαστες ιατρικές θεραπείες.

Η 32χρονη αντιμετωπίζει κατηγορία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με τις κατηγορίες, επί μήνες ενημέρωνε φίλους, συγγενείς, ακόμη και τον ίδιο της τον σύζυγο, ότι η μικρή κόρη της έπασχε από λευχαιμία.

Η σύλληψη της Ρόουαν έγινε όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς, όταν ο σύζυγος της Ρόουαν απαίτησε να δει τον ιατρικό φάκελο της κόρης τους.

Ohio mom allegedly faked daughter's leukemia diagnosis, gave her steroids and deprived her of food https://t.co/3cXFrjRKFD pic.twitter.com/FNivVx8eYQ — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα ο σύζυγος της 32χρονης πήρε το 4χρονο κορίτσι και την αδελφή του και τις μετέφερε στο σπίτι των γονιών της Ρόουαν, ωστόσο εκείνη εμφανίστηκε εκεί και επέμεινε ότι έπρεπε να χορηγήσει στην κόρη της τη φαρμακευτική αγωγή της.

Όπως είπε ο άνδρας στους αστυνομικούς, η Ρόουαν είχε ανακοινώσει από τον Μάιο σε συγγενείς και φίλους πως η κόρη της έπασχε από λευχαιμία. Η ίδια φέρεται, μάλιστα, να χορήγησε στο παιδί σειρά ενέσεων στεροειδών, με αποτέλεσμα να πάρει βάρος και να γίνει ευερέθιστο.

Πώς αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης για την 4χρονη

Αυτό που προκάλεσε τις υποψίες της οικογένειας ήταν το γεγονός ότι η 32χρονη αν και υποστήριζε ότι το κορίτσι χρειαζόταν έναν ημιμόνιμο ενδοφλέβιο καθετήρα, η διαδικασία στο πλαίσιο της υποτιθέμενης θεραπείας αναβαλλόταν συνεχώς.

Η Ρόουσαν δεν δίστασε να παρουσιάσει και μια ιατρική γνωμάτευση από το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Cincinnati Children’s Hospital, η οποία υποτίθεται ότι επιβεβαίωνε τη διάγνωση καρκίνου. Ωστόσο, όταν οι συγγενείς έδειξαν το έγγραφο σε γιατρό, εκείνος τους ενημέρωσε ότι ήταν πλαστό.

Όταν οι γιατροί εξέτασαν το κορίτσι, επιβεβαίωσαν ότι δεν έπασχε από καρκίνο, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να συνδέεται με το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου.

Η 32χρονη μητέρα φέρεται επίσης να είπε ψέματα στον παιδίατρο της κόρης της, υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεν μπορούσε να καταναλώσει στερεές τροφές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο γιατρός να της συστήσει τρία έως τέσσερα μπουκάλια PediaSure υψηλής θερμιδικής αξίας ημερησίως, αγωγή που προκάλεσε στο κορίτσι πόνους και δυσκοιλιότητα.

Από την πλευρά της η Ρόουαν αρνήθηκε ότι είχε πει σε οποιονδήποτε πως η κόρη της έπασχε από καρκίνο ενώ όταν της παρουσιάστηκαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες αναφερόταν στη διάγνωση του παιδιού, εκείνη ισχυρίστηκε ότι «δεν θυμόταν να τις είχε κάνει».

Το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου

Το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου (by proxy) είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, κατά την οποία ένα άτομο παριστάνει το άρρωστο ή προκαλεί σε άλλο άτομο σωματική ή ψυχική ασθένεια.

Τα άτομα με τη διαταραχή αυτή προκαλούν σκόπιμα συμπτώματα μιας ασθένειας με σκοπό να λάβουν φροντίδα και προσοχή σε ιατρικό περιβάλλον. Τα συμπτώματα δεν έχουν σκοπό να τους αποφέρουν πρακτικά οφέλη, το κέρδος πιστεύεται ότι είναι κυρίως ψυχολογικό.

protothema.gr