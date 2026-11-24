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Τι κάνει μια δημιουργική ιδέα να ξεχωρίζει; Τι υπάρχει πίσω από μια δουλειά που κερδίζει Gold;

Το CAROB WORKSHOP – BEHIND THE GOLD, η νέα βιωματική δράση για φοιτητές που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), με τη χορηγική υποστήριξη της CYTA, προσκαλεί τους φοιτητές να κοιτάξουν πέρα από το τελικό αποτέλεσμα και να ανακαλύψουν τη σκέψη πίσω από μερικές από τις Χρυσές δουλειές των CAROB Awards.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2026, από τις 9:00 έως τις 13:00, στο Αμφιθέατρο CYTA, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω σε πραγματικά Gold-winning cases από τα Carob Awards 2026 που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου και να τα εξετάσουν όχι ως θεατές, αλλά ως δημιουργοί. Γιατί κέρδισε; Ποιο είναι το insight; Πού βρίσκεται η ιδέα; Τι την κάνει διαφορετική;

Το workshop θα συντονίσει ο Γιώργος Ζερβίδης, Πανεπιστημιακός, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Εκπαιδευτής, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια διαφορετική προσέγγιση της δημιουργικής σκέψης: «Η επικοινωνία αλλάζει συνέχεια. Τα formats αλλάζουν. Οι πλατφόρμες αλλάζουν. Τα εργαλεία λόγω της τεχνολογίας αλλάζουν με τρομερή ταχύτητα. Αυτό που θα συνεχίσει να έχει αξία είναι η ικανότητα να βλέπεις κάτι αληθινό και να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν, να σκεφτούν, να δράσουν.

Αυτό θέλουμε να ψάξουμε με τους φοιτητές στο Behind the Gold. Όχι απλώς να θαυμάσουμε το αποτέλεσμα, αλλά να πάμε προς τα πίσω και να ανακαλύψουμε τη διαδρομή που οδήγησε σε αυτό.»

Όπως δηλώνει ο Πρόεδρος του ΣΔΕΚ, Κωνσταντίνος Ντάλτας: «Το CAROB WORKSHOP – BEHIND THE GOLD απευθύνεται σε φοιτητές με ενδιαφέρον για τη δημιουργικότητα, την Επικοινωνία, τη Διαφήμιση, το Μarketing και τον ευρύτερο δημιουργικό χώρο. Δεν χρειάζεται προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Χρειάζεται περιέργεια, διάθεση για συνεργασία και όρεξη να δουν μια δημιουργική ιδέα διαφορετικά. Πρόκειται για μία πολύτιμη εμπειρία – προσφορά στα μελλοντικά στελέχη του χώρου της Διαφήμισης και Επικοινωνίας και του ευρύτερου MKT.»

Πληροφορίες και εγγραφές: https://carobawards.com.cy/behindthegold

Διοργανωτής: Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ)

Συνδιοργανωτής: Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών

Μέγας χορηγός: CYTA