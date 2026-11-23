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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας (New Energy Vehicles – NEV) παγκοσμίως, ανακηρύχθηκε «Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Αυτοκινήτου, αποσπώντας την ανώτατη διάκριση διεθνούς εμβέλειας (Global Tier) στα World Branding Awards 2026–2027. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Hampton Court Palace του Λονδίνου, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διεθνή αναγνώριση στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της BYD στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου.

Η BYD ανακηρύχθηκε «Παγκόσμια Μάρκα της Χρονιάς» στην κατηγορία Αυτοκινήτου στα World Branding Awards

Τα World Branding Awards διοργανώνονται από το World Branding Forum και αξιολογούν τις μάρκες με βάση την αξία τους, την έρευνα καταναλωτών ενώ συμμετέχει και το κοινό μέσω δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας. Η διάκριση Global Tier απονέμεται σε διεθνείς μάρκες που δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον 10 χώρες και σε τρεις ή περισσότερες ηπείρους. Επομένως, η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει την BYD σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από τα όρια μιας μεμονωμένης εθνικής αγοράς.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη μας τιμή να λαμβάνουμε αυτή την παγκόσμια αναγνώριση. Για την BYD, η δημιουργία μιας ισχυρής μάρκας σημαίνει να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσα από τεχνολογίες που κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Αυτή η διάκριση μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, ώστε να κάνουμε τη βιώσιμη κινητικότητα προσιτή σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους».

Τα οχήματα Νέας Ενέργειας της BYD διατίθενται πλέον σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Η εταιρεία αναπτύσσει αμιγώς ηλεκτρικά και Plug-in Hybrid οχήματα, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή της στους τομείς των μπαταριών, των ηλεκτροκινητήρων, των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου και των ημιαγωγών αυτοκινητικής χρήσης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί τη βάση της φιλοδοξίας της BYD να καταστήσει τη βιώσιμη κινητικότητα προσβάσιμη σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Τεχνολογίες όπως η Blade Battery και το προηγμένο υβριδικό σύστημα Super Hybrid DM-i βρίσκονται στον πυρήνα της προϊοντικής φιλοσοφίας της BYD. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στις μπαταρίες και στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης με μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα οχημάτων Νέας Ενέργειας, η εταιρεία επιδιώκει να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των πελατών και να επιταχύνει τη μετάβαση προς μία πράσινη κινητικότητα.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διεθνή ανάπτυξη και αναγνωρισιμότητα της BYD. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην τεχνολογική καινοτομία και στην εξέλιξη ασφαλών και αποδοτικών οχημάτων Νέας Ενέργειας, με οδηγό το όραμά της «Cool the Earth By 1°C», δηλαδή να συμβάλει στη μείωση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1°C.

Σχετικά με την BYD

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Ιδρύθηκε το 1994 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και πλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέες ενέργειες και ηλεκτρονικά, με πάνω από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις εφαρμογές της, η BYD είναι αφοσιωμένη στην παροχή λύσεων ενέργειας μηδενικών εκπομπών που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παρουσία της στα Οχήματα Νέας Ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές και 400 πόλεις. Εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ όσο και στο Χρηματιστήριο της Σενζέν, η εταιρεία εισήλθε στη λίστα με τις 100 κορυφαίες εταιρείες στο Fortune 500 και είναι γνώστη ως η εταιρεία που στόχο έχει ένα πιο «πράσινο» κόσμο.

Σχετικά με την BYD Auto

Ιδρυθείσα το 2003, η BYD Auto είναι η θυγατρική αυτοκινήτων της BYD, μιας πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Στοχεύοντας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του παγκόσμιου τομέα μεταφορών, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καθαρά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων plug-in. Η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στις βασικές τεχνολογίες των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί ελεγκτές και ημιαγωγοί αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικές τεχνολογικές προόδους, όπως η Blade Battery, η DM-i και η DM-p Super Hybrid Technology, η e-Platform 3.0, η τεχνολογία CTB και iTAC, η e⁴ Platform, το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, η XUANJI Architecture και η Super e-Platform. Η εταιρεία είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα για τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.byd.com.

Σχετικά με το World Branding Forum

Το World Branding Forum είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση και τη βελτίωση των πρακτικών στρατηγικής ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών σημάτων (branding), προς όφελος των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την έρευνα, την αναγνώριση της αριστείας και την ενίσχυση της συνεργασίας στον κλάδο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα brandingforum.org.

Σχετικά με τα World Branding Awards

Τα World Branding Awards, που διοργανώνονται από το World Branding Forum, επιβραβεύουν κορυφαίες μάρκες σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η διαδικασία επιλογής συνδυάζει την αξιολόγηση της αξίας κάθε μάρκας, την έρευνα καταναλωτών και τη διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα awards.brandingforum.org.