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Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή επί της σορού της 17χρονης μαθήτριας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά. Η διαδικασία άρχισε στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας (23/11), στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου της ανήλικης δεν έχει εξακριβωθεί και παραμένει ανοικτή, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Κατά τη διαδικασία λήφθηκαν δείγματα από τη σορό, τα οποία θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της 17χρονης.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την πορεία των ερευνών και τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της μαθήτριας.