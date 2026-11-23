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Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των παιδιών που βρέθηκαν μπροστά στο θάνατο ενός 17χρονου κοριτσιού σε εξωσχολική εκδρομή μαθητών στην Κακοπετριά. Τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα αντίκριζαν καθώς και ότι τα γέλια τους θα μετατρέπονταν σε φρίκη. Ορισμένα παιδιά λύγισαν και άλλα έπαθαν κρίση πανικού, όταν είδαν το 17χρονο κορίτσι κίτρινο και χωρίς τις αισθήσεις του.

«Την βρήκαμε πάνω στο κρεβάτι. Το σώμα και το κεφάλι της στο κρεβάτι, τα πόδια της κάτω», αναφέρει συμμαθήτριας της άτυχης 17χρονης, η οποία έσπευσε στο σημείο όταν άκουσε κάποιον να φωνάζει «βοήθεια». Μια άλλη κοπέλα, όπως αναφέρει η μάρτυρας, «έπαθε κρίση πανικού και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε».

«Ακούσαμε από άτομα του σχολείου ότι είχε λιποθυμίες και πως ήταν στο δωμάτιο της», είπε μαθητής που ήταν, επίσης εκδρομή στην Κακοπετριά. «Οι φίλες της νόμιζαν ότι κοιμόταν, όμως ήταν λιπόθυμη». Επειδή κοιμόταν για πολλές ώρες, είπε ο μαθητής, «πήγαν να δουν τι έχει και να την ξυπνήσουν. Την βρήκαν κίτρινη. Δεν είχε τις αισθήσεις της».

«Ήμασταν στο κλαμπ και ξεκινήσαμε για να πάμε στο ξενοδοχείο. Ήμασταν κουρτισμένοι για να κάνουμε πασιαμάδες. Τότε ήρθαν κοντά οι Ζακακιώτες και μας είπαν “ηρεμήστε, έγινε κάτι”. Τότε μάθαμε πως πέθανε μια κορούδα», αναφέρει άλλος μαθητής που πήγε εκδρομή στον εν λόγω ορεινό χωριό.

«Μας είπαν πως ήταν στο δωμάτιο μαζί με τις φίλες της για να κοιμηθεί και ότι οι φίλες της έφυγαν, αλλά εκείνη δεν ξύπνησε ξανά», αναφέρει το αγόρι και προσθέτει πως ειπώθηκε ότι το κορίτσι ήταν κίτρινο. «Της έκαναν ΚΑΡΠΑ για 17 λεπτά, όμως δεν ξύπνησε».

O ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ανέφερε στην τηλεόραση του Σίγμα, ότι στις 11:05 το βράδυ της Παρασκευής «ειδοποιήθηκα από μέλος του προσωπικού μου ότι κάποιες μαθήτριες φώναζαν στο δεύτερο όροφο του ξενοδοχείου. Ο εργαζόμενος άνοιξε την πόρτα μετά από έτοιμα των κοριτσιών και ήρθε να ενημερώσει. Μαζί πήγαμε πάνω και είδαμε την κοπέλα που ήταν πάνω στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις της. Ειδοποιήσαμε το 112».

Το ιστορικό της τραγωδίας

Το 17χρονο κορίτσι από τη Λεμεσό, εντοπίστηκε νεκρό, γύρω στις 11 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, οπού βρισκόταν για εξωσχολική εκδρομή.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο philenenews, η 17χρονη διέμενε στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο συμμαθήτριές της. Νωρίτερα, το Σάββατο, οι τρεις φίλες είχαν βγει για βόλτα στο χωριό και είχαν επισκεφθεί καφετέρια. Κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για λίγο, προκειμένου να ξεκουραστεί ενόψει της βραδινής τους εξόδου.

Όταν οι δύο συμμαθήτριές της επέστρεψαν στο δωμάτιο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, επιχείρησαν να την ξυπνήσουν. Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι η 17χρονη παρέμενε αναίσθητη στο κρεβάτι της και δεν ανταποκρινόταν.

Την Αστυνομία ενημέρωσε η διεύθυνση του ξενοδοχείου, όταν η ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της. Στο σημείο μετέβη πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία, ενώ από την πρώτη στιγμή άρχισε η λήψη καταθέσεων από μαθητές και εργαζομένους του ξενοδοχείου. Οι εξετάσεις συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 17χρονη.

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου αρκετά σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Δυσαρέσκεια για μη παρουσία ιατροδικαστή

Ζήτημα προκύπτει και σε σχέση με τη μη παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Αρχηγείο Αστυνομίας εκφράζεται δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά την ενημέρωση του ιατροδικαστή από την πρώτη στιγμή, ο ίδιος έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μετάβασή του στο ξενοδοχείο για αυτοψία. Αντί αυτού, του στάλθηκαν φωτογραφίες της σορού της ανήλικης για αξιολόγηση.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά προβάλλεται ο αντίλογος ότι, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και συνεννόηση μεταξύ Αστυνομίας και ιατροδικαστή, κρίθηκε πως η παρουσία του στη σκηνή δεν ήταν αναγκαία.