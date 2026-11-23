Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οκτώ χρόνια μετά την ανάδειξη ενδεχόμενου ασυμβίβαστου σε βάρος του και έξι μήνες μετά την καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του, αρχίζει σήμερα η ακροαματική διαδικασία της δίκης του πρώην προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα.

Στις 6 Μαΐου ο τέως ανώτατος αξιωματούχος του κυπριακού ποδοσφαίρου είχε αρνηθεί ενοχή στις 25 κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο επαρχιακός δικαστής, Χαράλαμπος-Μάριος Καραπατάκης όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για σήμερα στις 10:30.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο θα ξεκαθαριστεί ποια γραμμή θα ακολουθήσει η υπεράσπιση του κ. Κούμα και συγκεκριμένα οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούν στην υπόθεση, Χρήστος Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εγερθούν προδικαστικές ενστάσεις.

Ο Γιώργος Κούμας αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του, που όπως επισημάναμε μέσω ντοκουμέντων από τον Σεπτέμβριο του 2018 πλέκονταν και διαπλέκονταν.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο μέχρι πρότινος ισχυρός παράγοντας κατηγορείται όχι μόνο για το ασυμβίβαστο που τέθηκε επανειλημμένως με σειρά δημοσιευμάτων μας την τελευταία 8ετία, αλλά και για τα χρήματα που έλαβε απ΄ αυτές τις ιδιότητες.

Συνολικά ο κ. Κούμας είναι αντιμέτωπος με 23 κατηγορίες που αφορούν τις ιδιότητές του και το ασυμβίβαστο για το οποίο κατηγορείται, αλλά και δυο κατηγορίες που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συγκεκριμένα το ποσό των €6.562.447.

Οι ιδιότητες για τις οποίες ελέγχεται και δικαστικά ο κ. Κούμας αφορούν τα αξιώματα που είχε στην ΚΟΠ, δηλαδή αρχικά ως αναπληρωτής πρόεδρος και μετέπειτα ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας και το γεγονός ότι ήταν μέτοχος δυο εταιρειών, την TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED και την TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD.

Έχοντας, λοιπόν, αυτές τις δυο ιδιότητες ο κ. Κούμας συνεργαζόταν ταυτόχρονα με διάφορους φορείς για παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων, μεταδόσεων και συναφείς υπηρεσίες (livestreaming κλπ). Εκεί ακριβώς προέκυπτε το όποιο ασυμβίβαστο, που απαγορεύει να αποκομίζεις οικονομικά οφέλη από αθλητισμό και να διατηρείς την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα.

Ο κ. Κούμας ως ανώτερος αξιωματούχος της ΚΟΠ, μέσω των δυο εταιρειών του πρόσφερε τις πιο πάνω υπηρεσίες εκμετάλλευσης τηλεοπτικού αθλητικού προϊόντος στις/στους ακόλουθες/ους οργανισμούς/οντότητες:

Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

Στην GO PLC (GO TV – Πρώην MTN TV).

Στη Λέσχη Ιπποδρομιών Κύπρου.

Στην Cablenet.

Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Το προϊόν αφορούσε τηλεοπτική παραγωγή αθλητικών γεγονότων, όπως πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας, αγώνες κυπριακές καλαθόσφαιρας και ιπποδρομίες.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει και τις δυο εταιρείες συμφερόντων του κ. Κούμα που παρήγαγαν αθλητικό τηλεοπτικό προϊόν και πρόσφεραν συναφείς υπηρεσίες, δηλαδή η TRIPLE AAA PRODUCTIONS LIMITED (κατηγορούμενη «1») και η TRIPLE AAA VILLAGE STUDIOS LTD (κατηγορούμενη «2»).