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Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινωνία την τραγική υπόθεση του θανάτου της 17χρονης μαθήτριας από τη Λεμεσό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, όπου είχε μεταβεί μαζί με συμμαθήτριές της για το Σαββατοκύριακο.

Ένα παιδί μόλις 17 ετών έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις απαντήσεις να αναζητούνται μέσα από τις έρευνες του ΤΑΕ Μόρφου, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η νεκροτομή επί της σορού, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα, καθώς αναμένεται να καταδείξει τα ακριβή αίτια θανάτου της ανήλικης.

Οι τελευταίες ώρες πριν από τον εντοπισμό της, οι μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν μαζί της, αλλά και τα ευρήματα από τις εξετάσεις των Αρχών, βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών. Την ίδια ώρα, η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των μαθητικών εξορμήσεων στην Κακοπετριά και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», η 17χρονη διέμενε στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου με δύο συμμαθήτριές της. Νωρίτερα, το Σάββατο, οι τρεις φίλες είχαν βγει για βόλτα στο χωριό και είχαν επισκεφθεί καφετέρια. Κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, η ανήλικη φέρεται να ανέφερε στις φίλες της ότι θα ξάπλωνε για λίγο, προκειμένου να ξεκουραστεί ενόψει της βραδινής τους εξόδου.

Όταν οι δύο συμμαθήτριές της επέστρεψαν στο δωμάτιο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, επιχείρησαν να την ξυπνήσουν. Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι η 17χρονη παρέμενε αναίσθητη στο κρεβάτι της και δεν ανταποκρινόταν. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και κλήθηκε ασθενοφόρο. Το πλήρωμα που έφθασε στο ξενοδοχείο κατέβαλε προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο των ερευνών παραλήφθηκαν για μελέτη υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του ξενοδοχείου, καθώς και υποστατικών της κοινότητας, ενώ συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από μαθητές και άλλα πρόσωπα. Την ίδια ώρα, από το δωμάτιο της ανήλικης συλλέχθηκαν διάφορα τεκμήρια για εξετάσεις, ενώ οι επιτόπιες έρευνες στη σκηνή ολοκληρώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Ζήτημα με ιατροδικαστή

Ζήτημα προκύπτει και σε σχέση με την απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκαλεί δυσαρέσκεια στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, ενώ ο ιατροδικαστής είχε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για τον θάνατο της 17χρονης, φέρεται να έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μετάβασή του στο ξενοδοχείο για διενέργεια αυτοψίας. Αντί αυτού, ζήτησε και του αποστάληκαν φωτογραφίες της σορού για αξιολόγηση.

Από την άλλη, προβάλλεται ο αντίλογος ότι, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων και συνεννόηση μεταξύ Αστυνομίας και ιατροδικαστή, κρίθηκε πως η παρουσία του στη σκηνή δεν ήταν αναγκαία. Παράλληλα, εκτιμήθηκε ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί η πολύωρη παραμονή της σορού εκτεθειμένης, καθώς κάτι τέτοιο ενδεχομένως να επηρέαζε την κατάσταση των δειγμάτων που επρόκειτο να ληφθούν κατά τη νεκροτομή, από τα οποία αναμένονται σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου.

Βαρύ το πένθος

Βαρύ είναι το κλίμα και στο σχολείο της 17χρονης, το Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών. «Το Λύκειο Αγ. Σπυρίδωνα πενθεί. Η Σχολική μας Κοινότητα εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της μαθήτριάς μας που χάθηκε άδικα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σχολείου.

Τη βαθιά της θλίψη και οδύνη για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας εξέφρασε και η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απευθύνοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της ανήλικης.

Ερωτηθείσα κατά πόσο θα πρέπει να επανεξεταστεί το ζήτημα των μαθητικών εξορμήσεων στην Κακοπετριά, η Υπουργός διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες εκδρομές δεν είναι θεσμοθετημένες ούτε εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως εξήγησε, πρόκειται για πρωτοβουλίες των ίδιων των μαθητών, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να προβληματίσει και να επαναξιολογηθεί, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο έχει εκφράσει επανειλημμένα τη διαφωνία του με τέτοιου είδους εξορμήσεις, λόγω της γενικότερης επικινδυνότητάς τους. «Ανεξάρτητα από το πόρισμα της έρευνας για τη μαθήτρια, αναφέρω ότι ως Υπουργείο τέθηκε αρκετές φορές η διαφωνία μας λόγω της γενικότερης επικινδυνότητας. Την πλήρη διερεύνηση έχει αναλάβει αρμοδίως η Αστυνομία», κατέληξε.

Μιλώντας στο «Φ», ο πρόεδρος της κοινότητας Κακοπετριάς, Ιάκωβος Παπαφιλίππου, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της 17χρονης, απευθύνοντας τα συλλυπητήρια της κοινότητας στην οικογένειά της. Κληθείς να σχολιάσει όσα ακούγονται για την κατάσταση στην περιοχή, ανέφερε ότι οι μαθητές επισκέπτονται την Κακοπετριά με δική τους πρωτοβουλία, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει συνεργασία με την Αστυνομία, η οποία αυξάνει τις περιπολίες και τους ελέγχους όταν καταφθάνουν μαθητές.

Όπως σημείωσε, τόσο η Αστυνομία όσο και τα ξενοδοχεία λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή προβλημάτων, προσθέτοντας ότι τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια δεν είχε σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό στην κοινότητα.