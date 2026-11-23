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Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Άνθρωποι περπατούν σε έναν δρόμο που μοιάζει χωμάτινος.

Προσπαθείς να εντοπίσεις τα μάτια τους μέσα στο άσπρο και το μαύρο. Λένε ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Ψάχνεις να βρεις έναν μαγικό τρόπο να τους «διαβάσεις». Είναι αδύνατο. Όμως ξέρεις… Ξέρεις ότι περπατούσαν για τον άνθρωπο.

Κοιτάζεις τη φωτογραφία και αναρωτιέσαι πόσοι από αυτούς θα μπορούσαν, τότε, να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.

Περπατούσαν στην «Πορεία Αγάπης». Για τους ανθρώπους που έπασχαν από καρκίνο. Για εκείνους που είχαν ανάγκη από φροντίδα. Για να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου η αρρώστια δεν θα σήμαινε και εγκατάλειψη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, τότε που η Κύπρος μόλις που συμπλήρωνε την πρώτη δεκαετία της ανεξαρτησίας της κι όταν ο καρκίνος ορθωνόταν μπροστά στην ανθρωπότητα σαν ένα ανίκητο θηρίο, μια χούφτα άνθρωποι είχαν αρχίσει να προσπαθούν να αλλάξουν την πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν οι ασθενείς με καρκίνο.

Ανάμεσά τους, ο γιατρός Δημήτρης Σουλιώτης και ο Χακόπ Κεχεγιάν, ο πρώτος πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Η προσπάθεια δεν ήταν απλή. Χρειάζονταν χρήματα, γη, σχέδια, άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Χρειαζόταν, κυρίως, να πείσουν ότι η φροντίδα των ανθρώπων με καρκίνο δεν ήταν αποκλειστικά υπόθεση της οικογένειάς τους.

Το 1973 υπήρχαν ήδη αρχιτεκτονικά σχέδια για το νοσηλευτήριο που οραματίζονταν. Ο αρχιτέκτονας Πεύκιος Γεωργιάδης τα είχε ετοιμάσει.

Τα σχέδια της Αροδαφνούσας. Πριν ακόμη αποκτήσει το κτήριο τους τοίχους, τους θαλάμους, τους ανθρώπους του, την ψυχή του.

Τον Μάρτιο του 1974 πραγματοποιήθηκε η «Πορεία Αγάπης», με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση του νοσηλευτηρίου.

Αναρωτιέσαι: Πόσοι από εκείνους τους ανθρώπους της ασπρόμαυρης φωτογραφίας θα πίστευαν ότι η προσπάθειά τους θα συνδεόταν με το όνομα μιας γυναίκας που, λίγους μήνες αργότερα, θα βρισκόταν στον δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μαζί της μια ασθένεια που δεν της άφηνε, τότε, πολλά περιθώρια; Της Χριστοδούλας.

Η ιστορία της δεν είναι από εκείνες που χρειάζονται πολλά λόγια για να σε συγκινήσουν. Ζούσε στον Άγιο Μέμνονα της Αμμοχώστου. Ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών και είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού. Είχε υποβληθεί σε μαστεκτομή. Η αρρώστια, όμως, είχε προχωρήσει.

Ύστερα, ήρθε το καλοκαίρι του 1974. Η εισβολή. Η προσφυγιά. Η Χριστοδούλα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της την ώρα που περισσότερο από ποτέ χρειαζόταν περίθαλψη και ασφάλεια. Η διαδρομή της την οδήγησε στη Σωτήρα. Εκεί, κάτω από μια πορτοκαλιά, έσβησε.

Η ιστορία μιας γυναίκας που δεν έγινε γνωστή επειδή κατείχε κάποιο αξίωμα, ούτε επειδή ο δικός της αγώνας έδωσε πρόσωπο σε μια ανάγκη που υπήρχε ήδη. Την ανάγκη να μη μένει ένας άνθρωπος μόνος.

Μετά τον θάνατό της, ο Δημήτρης Σουλιώτης εισηγήθηκε να δοθεί το όνομά της στην πορεία. Έτσι, το 1976, η «Πορεία Αγάπης» έγινε «Πορεία Χριστοδούλας». Και η γυναίκα που δεν είχε καταφέρει να βρει τη φροντίδα που χρειαζόταν έγινε το σύμβολο μιας τεράστιας προσπάθειας για να την έχουν άλλοι.

Ένα νοσηλευτήριο μέσα στις πληγές της εισβολής

Η Κύπρος προσπαθούσε ακόμη να σταθεί στα πόδια της. Οι ανάγκες ήταν αμέτρητες και τα μέσα περιορισμένα.

Κι όμως, μέσα σε εκείνες τις συνθήκες, η προσπάθεια για την Αροδαφνούσα δεν εγκαταλείφθηκε. Το 1976, το νοσηλευτήριο άνοιξε τις πόρτες του.

Και οι άνθρωποι της φωτογραφίας, από τον χωμάτινο δρόμο, απέκτησαν «στέγη».

Θάλαμοι με μεταλλικά κρεβάτια, λιτά έπιπλα. Άνθρωποι δίπλα σε ασθενείς. Γιατροί, νοσηλεύτριες, επισκέπτες.

Δεν υπάρχουν οι σύγχρονες εγκαταστάσεις που γνωρίζουμε σήμερα. Ούτε ο εξοπλισμός που θεωρούμε πλέον αυτονόητο. Υπάρχουν, όμως, οι άνθρωποι. Στιγμές που κάποιος φωτογράφισε και που, τόσα χρόνια αργότερα, μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε για λίγο μέσα σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια με την ίδια μορφή.

Σκέφτεσαι: Ευτυχώς, που υπήρξε εκείνος ο κόσμος τότε και ευτυχώς που δεν υπάρχει πια. Ευτυχώς, που το άσπρο και το μαύρο απέκτησαν χρώματα.

Τα χρόνια περνούσαν και μαζί τους άλλαζε η ιατρική. Ο καρκίνος δεν έπαψε να προκαλεί φόβο. Άρχισε, όμως, να αντιμετωπίζεται με διαφορετικά μέσα. Η διάγνωση εξελισσόταν. Οι θεραπείες άλλαζαν. Περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να ζήσουν για χρόνια μετά τη διάγνωσή τους.

Δεν αρκούσε πλέον να υπάρχει ένα νοσηλευτήριο. Χρειαζόταν στήριξη στο σπίτι, ανακούφιση από τον πόνο, βοήθεια για την οικογένεια, φροντίδα που θα ακολουθούσε τον άνθρωπο εκεί όπου ζούσε.

Η Αροδαφνούσα άρχισε σταδιακά να αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Η κατ’ οίκον φροντίδα, οι διεπιστημονικές υπηρεσίες, η ημερήσια φροντίδα και η ανάπτυξη της ανακουφιστικής ιατρικής άνοιξαν νέους δρόμους. Η φροντίδα δεν περιοριζόταν πια στους τοίχους του νοσηλευτηρίου. Έγινε μέρος μιας ολόκληρης προσπάθειας να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος με καρκίνο όχι μόνο ως ασθενής που χρειάζεται θεραπεία, αλλά ως άνθρωπος που συνεχίζει να έχει ανάγκες, επιθυμίες, φόβους, δικαιώματα, ζωή.

Το 2020 η νέα Αροδαφνούσα άρχισε να λειτουργεί, χάρη στη δωρεά της οικογένειας Κύπρου και Έλενας Τσέντα. Το παλιό νοσηλευτήριο έδωσε τη θέση του σε έναν σύγχρονο χώρο ανακουφιστικής φροντίδας.

Η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι συνώνυμη του τέλους της ζωής. Δεν σημαίνει εγκατάλειψη της θεραπείας ή παραίτηση από την προσπάθεια. Μπορεί να προσφέρεται παράλληλα με τις θεραπείες για τον καρκίνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Κοιτάζεις τις φωτογραφίες του σύγχρονου πλέον νοσηλευτηρίου και, αν είσαι κάπου εκεί κοντά στα 45, 50 ή πιο μεγάλος, θυμάσαι ότι κάποτε η «Αροδαφνούσα» σε τρόμαζε.

Και μετά χαμογελάς. Χαμογελάς γιατί πλέον η «Αροδαφνούσα» δεν σε τρομάζει. Τώρα μπορείς να δεις πίσω από το όνομά της τη φροντίδα για την ποιότητα της ζωής, την ανακούφιση από τα συμπτώματα και τη στήριξη του ανθρώπου και της οικογένειάς του.

Και δεν είναι μόνο η Αροδαφνούσα που άλλαξε. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αρχίζει να αντιμετωπίζει τον καρκίνο και τους ανθρώπους που έζησαν και ζουν, κάποιοι για πολλά χρόνια μαζί του.

Συγκινείσαι όταν διαπιστώνεις ότι υπάρχουν και εκείνοι που πλέον θεωρούνται «πρώην» καρκινοπαθείς κι έχουν αποκτήσει και, μάλιστα, διά νόμου το δικαίωμα στη λήθη.

Συγκινείσαι γιατί αν και ο καρκίνος εξακολουθεί να σε τρομάζει και ξέρεις πως ο αγώνας δεν έχει πάντα την ίδια έκβαση, η επιστήμη, η φροντίδα και η κοινωνία έχουν αρχίσει να ανοίγουν δρόμους που κάποτε έμοιαζαν αδιανόητοι.

Ξαναβλέπεις τις παλιές φωτογραφίες. Τους ανθρώπους που περπατούσαν στους δρόμους της Κύπρου για να συγκεντρώσουν χρήματα. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Τους πρώτους θαλάμους. Τους ασθενείς και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους.

Και έπειτα τη σημερινή Αροδαφνούσα.

Άνθρωποι που πέρασαν από την Αροδαφνούσα και έφυγαν με αξιοπρέπεια. Αλλά και άνθρωποι που επέστρεψαν στα σπίτια τους. Οικογένειες που θυμούνται ακόμη ένα πρόσωπο, μια κουβέντα, μια στιγμή φροντίδας.

Και κάπου στην αρχή αυτής της διαδρομής βρίσκεται η Χριστοδούλα. Και κάπου εκεί θέλεις να της φωνάξεις. «Χριστοδούλα, ακόμα, κάποιοι, περπατούν στο όνομα σου».

Και θέλεις να της πεις: «Εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο, με εμπειρία καρκίνου του μαστού, σήμερα, συνεχίζουν να περπατούν. Και οι άνθρωποι δεν μένουν μόνοι τους».

Κάπου εκεί στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, μια χούφτα άνθρωποι άρχισαν να περπατούν σε ένα χωμάτινο δρόμο. Προσπαθείς να εντοπίσεις τα μάτια τους μέσα στο άσπρο και το μαύρο. Ψάχνεις να βρεις έναν μαγικό τρόπο να τους «διαβάσεις». Είναι αδύνατο. Όμως ξέρεις… Ξέρεις ότι συνεχίζουν να περπατούν.

Αροδαφνούσα: Μισός αιώνας ιστορίας

· 1971: Ίδρυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

· 1973: Ο αρχιτέκτονας Πεύκιος Γεωργιάδης ετοιμάζει τα σχέδια της Αροδαφνούσας.

· 1974: Πραγματοποιείται η «Πορεία Αγάπης». Η Χριστοδούλα πεθαίνει μετά τον ξεριζωμό της.

· 1976: Εγκαινιάζεται η Αροδαφνούσα. Η πορεία μετονομάζεται σε «Πορεία Χριστοδούλας».

· 1990: Έναρξη κατ’ οίκον φροντίδας.

· 1992: Ανάπτυξη διεπιστημονικών υπηρεσιών.

· 1998: Δημιουργία υπηρεσίας ημερήσιας φροντίδας.

· 1999: Ένταξη ειδικού γιατρού ανακουφιστικής ιατρικής.

· 2020: Λειτουργία της νέας Αροδαφνούσας, με δωρεά της οικογένειας Τσέντα.

· 2022: Λειτουργία δεύτερης πτέρυγας.

· 2026: Συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς και φροντίδας.