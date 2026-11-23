Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τη δομή των ξένων κεφαλαίων που περνούν από την Κύπρο αποκαλύπτει η «δεύτερη ανάγνωση» των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) του 2025, σε συνδυασμό με τα νεότερα δεδομένα για τους Επενδυτικούς Οργανισμούς (Νοέμβριος 2026). Την ώρα που οι παραδοσιακοί offshore κόμβοι συρρικνώνονται θεαματικά, τα κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή τετραπλασιάζονται και το θεσμικό χρήμα μέσω επενδυτικών ταμείων ακινήτων καταγράφει ιστορικά υψηλά.

Συγκεκριμένα, από τα €381,44 δισ. του συνολικού αποθέματος εισερχόμενων ΑΞΕ στην Κύπρο το 2025, σχεδόν τα τρία τέταρτα —ήτοι €288,83 δισ. (75,7%)— αφορούν Οντότητες Ειδικού Σκοπού (SPEs), δηλαδή εταιρείες χωρίς ουσιαστική φυσική παρουσία ή παραγωγική δραστηριότητα στο νησί. Όταν αφαιρεθούν αυτές οι «διασυνοριακές» οντότητες, το πραγματικό απόθεμα ξένων επενδύσεων που συνδέεται με την κυπριακή οικονομία διαμορφώνεται στα €92,61 δισ. (έναντι €33,47 δισ. πραγματικών κυπριακών επενδύσεων στο εξωτερικό).

Η αυστηροποίηση του κανονιστικού και τραπεζικού πλαισίου των τελευταίων ετών αποτυπώνεται ανάγλυφα στην κατάρρευση παραδοσιακών ενδιάμεσων δικαιοδοσιών που χρησιμοποιούνταν για τη διοχέτευση κεφαλαίων. Οι θέσεις τελικών επενδυτών από το Τζέρσεϊ (Jersey) έχουν συρρικνωθεί κατά 95% σε βάθος οκταετίας —πέφτοντας από €29,88 δισ. το 2017 σε μόλις €1,45 δισ. το 2025— ενώ το Λουξεμβούργο υποχώρησε από το υψηλό των €41,21 δισ. (2020) στα €9,52 δισ. το 2025. Στον αντίποδα, μοναδική αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η απότομη εκτίναξη κατά 356,1% από τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους (BVI), οι θέσεις των οποίων ανέβηκαν από €1,99 δισ. το 2024 σε €9,11 δισ. το 2025.

Την ίδια στιγμή, η Κύπρος εδραιώνεται ως περιφερειακό επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό καταφύγιο για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το συνολικό απόθεμα τελικών επενδυτών από την Εγγύς και Μέση Ανατολή επταπλασιάστηκε μέσα σε επτά χρόνια, φτάνοντας τα €15,44 δισ. το 2025 από €2,24 δισ. το 2018. Πέρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (€6,60 δισ.), εντυπωσιακή είναι η διείσδυση του Ισραήλ, του οποίου οι θέσεις επταπλασιάστηκαν από το 2017 (€806,2 εκατ.) αγγίζοντας τα €5,51 δισ., καθώς και του Λιβάνου που ανέβηκε στα €2,04 δισ. το 2025 (από €1,36 δισ. το 2024).

Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα ξένα κεφάλαια και στην αγορά ακινήτων, όχι μόνο μέσω μεμονωμένων αγορών αλλά πλέον και μέσω οργανωμένων θεσμικών σχημάτων. Το συνολικό ξένο απόθεμα στις κτηματομεσιτικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 23% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα €21,75 δισ. το 2025 (από €17,69 δισ. το 2024). Τη δυναμική αυτή επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της ΚΤΚ για τους Επενδυτικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με τα οποία το ενεργητικό των 350 εγγεγραμμένων ταμείων στην Κύπρο ανήλθε στα €8,43 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2026 (από €7,89 δισ. έναν χρόνο πριν), με τα ταμεία ακίνητης περιουσίας (real estate funds) να υπερδιπλασιάζουν τα κεφάλαιά τους από το τέλος του 2022, φτάνοντας τα €1,23 δισ.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «άλλη όψη» του επενδυτικού ισοζυγίου, δηλαδή πού επενδύουν οι ίδιοι οι Κύπριοι επιχειρηματίες στο εξωτερικό, αλλά και πόσα κέρδη αποκομίζουν τα κεφάλαια. Όταν εξαιρεθούν οι SPEs, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχθηκαν το 2025 στον κορυφαίο προορισμό πραγματικών κυπριακών επενδύσεων εκτός συνόρων με €4,60 δισ., αφήνοντας στη δεύτερη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο (€2,53 δισ.). Παράλληλα, η συνολική κερδοφορία υποχώρησε αισθητά: τα έσοδα των ξένων επενδυτών στην Κύπρο μειώθηκαν κατά €9,39 δισ. μέσα σε έναν χρόνο (από €31,37 δισ. το 2024 σε €21,98 δισ. το 2025), ενώ αντίστοιχη πτώση κατέγραψαν και τα έσοδα από κυπριακές επενδύσεις στο εξωτερικό (από €27,10 δισ. σε €16,71 δισ.), κυρίως λόγω χαμηλότερων επανεπενδυθέντων κερδών.