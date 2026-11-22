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Τη βαθύτερη γεωοικονομική αναδιάταξη της τελευταίας δεκαετίας καταγράφουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) του 2025, επιβεβαιώνοντας την οριστική έξοδο της χώρας από την εποχή της ρωσικής εξάρτησης και την εντυπωσιακή άνοδο των ελληνικών κεφαλαίων.

Την ώρα που το ρωσικό απόθεμα τελικών επενδυτών έχει υποχωρήσει κατά 56,5% σε σύγκριση με την προ-κυρώσεων κορύφωση του 2019 (από €172,46 δισ. στα €75,02 δισ. το 2025), η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους επενδυτικούς πυλώνες του νησιού, καταγράφοντας ετήσιο άλμα 34,2% και φτάνοντας τα €9,34 δισ. (σχεδόν τριπλάσιο επίπεδο σε σχέση με τα €3,33 δισ. του 2017).

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα όταν αφαιρεθούν οι Οντότητες Ειδικού Σκοπού (SPEs), δηλαδή οι εταιρείες-οχήματα που δεν έχουν πραγματική αλληλεπίδραση με την εγχώρια οικονομία. Στις καθαρές, πραγματικές επενδύσεις στην Κύπρο, το ελληνικό απόθεμα εκτινάχθηκε το 2025 στα €8,62 δισ. από €5,58 δισ. το 2024 (+54,6%), ενώ το αντίστοιχο ρωσικό περιορίζεται πλέον στα €17,34 δισ. (από €78,39 δισ. στα μη προσαρμοσμένα στοιχεία).

Πέρα από τη γεωγραφική μετατόπιση, το 2025 σηματοδότησε θεαματική ανάκαμψη στις καθαρές νέες επενδύσεις που έφτασαν στην πραγματική οικονομία. Εξαιρώντας τις SPEs, οι προσαρμοσμένες εισερχόμενες συναλλαγές ΑΞΕ εκτοξεύτηκαν στα €10.080,5 εκατ. (από μόλις €120,3 εκατ. το 2024), κατατάσσοντας την Κύπρο μεταξύ των κορυφαίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας καταγράφονται και πού κατευθύνθηκαν τα νέα κεφάλαια. Πρωταγωνιστής ήταν ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με καθαρές εισροές €6.718,4 εκατ. (έναντι εκροών €5.962,8 εκατ. το 2024), ακολουθούμενος από τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (€2.542,8 εκατ. συν €445,0 εκατ. σε ιδιωτικά ακίνητα) και τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (€788,3 εκατ.).

Ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας κατέγραψε αρνητικές καθαρές συναλλαγές (-€546,9 εκατ.) λόγω ενός μεμονωμένου εταιρικού γεγονότος, το οποίο σύμφωνα με την ΚΤΚ δεν αναιρεί τη δυναμική του τεχνολογικού οικοσυστήματος που το 2024 είχε προσελκύσει €2.896,4 εκατ. Επίσης, η αποδοτικότητα των επενδύσεων υποχώρησε, με το ποσοστό απόδοσης των εισερχόμενων ΑΞΕ να διαμορφώνεται στο 5,8% (από 8,6% το 2024) και των εξερχόμενων στο 5,0% (από 8,3%), αντανακλώντας χαμηλότερα επανεπενδυθέντα κέρδη.

Αν δούμε το σύνολο των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο με βάση τη χώρα προέλευσης του τελικού επενδυτή (και όχι τις ενδιάμεσες χώρες μέσω των οποίων περνούν τα κεφάλαια), η συνολική αξία τους αυξήθηκε κατά 4,2% το 2025, φτάνοντας τα €369,37 δισ. από €354,63 δισ. το 2024, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από το ιστορικό ρεκόρ των €537,76 δισ. του 2019.

– Η ΕΕ συγκεντρώνει το 62,8% των τελικών επενδυτών (€231,87 δισ.) και η Αμερική το 25,0% (€92,31 δισ.), με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα με €71,17 δισ. (έναντι €76,51 δισ. το 2024).

– Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (€23,39 δισ.), το Γκέρνσεϊ (€20,62 δισ.), η Ουκρανία (€11,23 δισ.), η Ελβετία (€10,10 δισ.), το Λουξεμβούργο (€9,52 δισ.) και η Ελλάδα (€9,34 δισ.). – Σταθερή άνοδο καταγράφουν κεφάλαια από την Ασία (€29,55 δισ. συνολικά), με αιχμή την Κίνα (€8,91 δισ. από €864,5 εκατ. το 2017), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (€6,60 δισ.) και το Ισραήλ (€5,51 δισ.).