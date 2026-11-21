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Το δρομολόγιο Λάρνακα – Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει για μια ακόμη φορά μέσα σε μερικούς μήνες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σκοπός, να έχει επαφές με επιχειρηματικούς και επενδυτικούς φορείς, τους οποίους θα προσπαθήσει να πείσει να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη χώρα μας.

Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της οικονομίας και έχει βρεθεί εδώ και καιρό στις προτεραιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει ουκ ολίγα ταξίδια για το σκοπό αυτό. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος, η ανάγκη για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του στις ΗΠΑ προκύπτει από το ιδιαίτερο, αυξημένο ενδιαφέρον επενδύσεων από πλευράς αμερικανικών εταιρειών. Οι συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται να επικεντρωθούν στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services), της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και της ευρύτερης τεχνολογικής βιομηχανίας.

Αύριο Κυριακή ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αναμένεται να μεταβεί στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις και τους αιτητές που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά. Η Κύπρος, διά του υπουργού Οικονομικών, θα επιδιώξει να αναδείξει πώς η συνένωση προγραμμάτων σε ένα ενιαίο εθνικό σχέδιο μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και θα υποστηρίξει τη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την Πολιτική Συνοχής στον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034 αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στις 2 Δεκεμβρίου, ο υπουργός Εργασίας αναμένεται να μεταβεί εκ νέου στην Αίγυπτο για να συζητήσει τη διακρατική συμφωνία που είχε επιτευχθεί σε σχέση με την έλευση εργαζομένων στη χώρα μας, καθώς μέχρι στιγμής, αυτή δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο του 2024 είχε υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, το οποίο αφορούσε στην απασχόληση Αιγύπτιων εργαζομένων στην Κύπρο. Τον Απρίλιο του 2026 ο κ. Μουσιούττας είχε μεταβεί εκ νέου στην Αίγυπτο και συμφωνήθηκε η επέκταση του εν λόγω μνημονίου. Ενώ αρχικά κάλυπτε κυρίως τη γεωργία, στη συνέχεια συμφωνήθηκε η ενίσχυση της εφαρμογής της συμφωνίας και η διεύρυνσή της σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων (συμπεριλαμβανομένων αναγκών όπως οι κατασκευές/οικοδομική βιομηχανία). Στις 29 Οκτωβρίου, ο κ. Μουσιούττας αποκάλυψε ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει φθάσει μέχρι στιγμής στην Κύπρο μέσω της διακρατικής συμφωνίας με την Αίγυπτο. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου μετάβαση του στη γειτονική χώρα για επανεξέταση της συμφωνίας.

Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός αναμενόταν να επιστρέψει ψες από τη Βαρσοβία, όπου παρευρέθηκε στην 7η Υπουργική Σύνοδο της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC). Στα πλαίσια της συνόδου, ο υπουργός Ενέργειας είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ. Οι δυο άντρες εξέτασαν την ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector (GSI) και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο έργο.