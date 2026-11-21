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Τρεις ηγέτες. Τρεις διαφορετικές εκδοχές αυταρχισμού. Τρεις άνθρωποι με τεράστιες γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Ένα κοινό ανακοινωθέν για την παγκόσμια ειρήνη! Η συνάντηση τους χαρακτηρίστηκε ιστορική. Και θα μπορούσε να ήταν λόγω του μεγέθους των χωρών και του κόσμου του οποίου ηγούνται. Αν όντως, συμφωνούσαν για την παγκόσμια ειρήνη. Αν όντως, σταματούσαν αμέσως κάθε πόλεμο. Αν όντως, έβαζαν τις βάσεις για να ελπίζει ο πλανήτης σε ένα καλύτερο μέλλον.

Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, όμως, συναντήθηκαν στη Σενζέν, φωτογραφήθηκαν με ύφος πλανητάρχη και αποφάσισαν να συζητήσουν για… τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Ποιοι; Αυτοί ακριβώς που θεωρούν ότι ο κόσμος είναι προσωπικό τους μαγαζί. Αυτοί που θεωρούν ότι οι υπόλοιποι οφείλουν απλώς να προσαρμόζονται στις ορέξεις τους!

Ο Τραμπ έχει μετατρέψει την αμερικανική εξωτερική πολιτική σε προσωπικό κατάλογο απαιτήσεων. Εισέβαλε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον πρόεδρό της. Απειλεί να διαλύσει την Κούβα. Επιβάλλει εξοντωτικούς δασμούς σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις επιθυμίες του. Επιχείρησε να ισοπεδώσει το Ιράν. Αυτός που χειρίζεται τις διεθνείς σχέσεις στη βάση του νόμου του Φαρ Ουέστ, «ή κάνεις ό,τι λέω ή πυροβολώ», θέλησε να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας της παγκόσμιας ειρήνης!

Δίπλα του ο Πούτιν. Ο άνθρωπος που εισέβαλε στην Ουκρανία. Αιματοκυλά μια ολόκληρη χώρα εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Βρήκε το χρόνο να συζητήσει για… ειρήνη και αναμόρφωση της διεθνούς τάξης. Την παρέα συμπληρώνει ο Σι Τζινπίνγκ. Μπορεί να μην πολεμά αυτή τη στιγμή σε κάποιο μέτωπο, αλλά ηγείται ενός αυταρχικού μονοκομματικού καθεστώτος, όπου η δημοκρατία και οι πολιτικές ελευθερίες τυγχάνουν επικρίσεων.

Αυτοί οι τρεις τύποι, λοιπόν, εξέδωσαν κοινή διακήρυξη για την ειρήνη! Στα 81 λεπτά της συνάντησης συμφώνησαν σε ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, κρατικής ασυλίας, πυρηνικών κινδύνων και… μεταρρύθμισης του ΟΗΕ. Για την Ουκρανία και το Ιράν ούτε λέξη! Δύο πόλεμοι οι οποίοι απασχολούν σχεδόν το σύνολο του πλανήτη και υποτίθεται ότι θα αποτελούσαν αντικείμενο της συνάντησης, εξαφανίστηκαν από το ανακοινωθέν. Η ειρήνη είναι σπουδαία υπόθεση. Αρκεί να μην απαιτεί από τους ισχυρούς να αναλάβουν δεσμεύσεις!

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά στη… μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Τρεις ηγέτες οι οποίοι εκπροσωπούν πυρηνικές υπερδυνάμεις και αντιμετωπίζουν τη διεθνή πολιτική ως πεδίο επιβολής της ισχύος τους, αποφάσισαν ότι ο Οργανισμός χρειάζεται αλλαγές! Ξέχασαν ότι κάποιοι εξ αυτών είναι που τον ξεδόντιασαν.

Προφανώς, επιδιώκουν έναν ΟΗΕ πιο αποτελεσματικό! Στο να εξυπηρετεί τις δικές τους επιδιώξεις βεβαίως. Βλέπετε, όταν οι ισχυροί μιλούν για αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης, οι μικρότεροι λαοί έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν. Πού αλλού να πάει το μυαλό από έναν κόσμο, στον οποίο οι μεγάλες δυνάμεις θα μοιράσουν ξανά σφαίρες επιρροής και οι υπόλοιποι θα καλούνται να αποδεχθούν τις αποφάσεις τους.

Ας δούμε, όμως, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε από αυτή τη θεατρική παράσταση. Ο Σι κέρδισε αναμφίβολα πόντους. Φιλοξένησε δύο ηγέτες στο δικό του γήπεδο. Είδε τον Αμερικανό πρόεδρο να αναγνωρίζει εμπράκτως τον ρόλο της Κίνας ως παγκόσμιας υπερδύναμης.

Ο Πούτιν κέρδισε ακόμη περισσότερα. Έπειτα από χρόνια διεθνούς απομόνωσης, βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ως ισότιμος συνομιλητής. Χωρίς, μάλιστα, να χρειαστεί να κάνει την παραμικρή ουσιαστική παραχώρηση για την Ουκρανία. Επιπρόσθετα, στο βαλιτσάκι του πρόσθεσε και την κοινή αναφορά στην ασυλία κρατικών αξιωματούχων και στον περιορισμό της κατάχρησης εξουσιών από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπέροχα για κάποιον που εκκρεμεί εις βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης!

Ο Τραμπ; Λίγες εβδομάδες μετά το εκλογικό στραπάτσο που δέχθηκε, εξασφάλισε μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Μερικές φιλοφρονήσεις και την ικανοποίηση ότι συμμετείχε σε μια συνάντηση που ο ίδιος βάφτισε ιστορική. Μόνο που η ιστορία δεν γράφεται με φωτογραφίες και μεγαλόστομες διακηρύξεις.

Υπάρχει και χαμένος; Φυσικά. Η δική μας Ευρώπη. Απούσα! Παρακολουθούσε εκ του μακρόθεν. Σαν τον φτωχό συγγενή που δεν προσκλήθηκε στο οικογενειακό τραπέζι, αλλά στο τέλος καλείται να πληρώσει το λογαριασμό. Απούσα από το τραπέζι στο οποίο συζητείτο η τύχη ενός πολέμου ο οποίος διεξάγεται στη δική της ήπειρο! Οποία απογοήτευση! Εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν πολιτική μαριονέτα της Ουάσιγκτον. Περιμένοντας κάθε φορά τον Τραμπ να της υποδείξει σε τι ρυθμό να χορέψει.

Τι κρατάμε; Ηγέτες οι οποίοι θέλουν να κυβερνούν τον κόσμο, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε οποιονδήποτε. Αυτοκράτορες, που λένε ότι συζητούν για την ειρήνη, αλλά η έννοια αφορά μόνο τους άλλους. Μια Ευρώπη, που θέλει να συμμετέχει στη διαμόρφωση των εξελίξεων, αλλά δεν βρίσκεται καν στο κάδρο.

Τελικά, η ιστορική συνάντηση είχε πράγματι ιστορική αξία. Μας υπενθύμισε ότι στο σημερινό κόσμο, αποφασίζουν οι ισχυροί, πληρώνουν οι αδύναμοι και χειροκροτούν από μακριά οι Ευρωπαίοι. Πώς το είπε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς; «Ήταν, απλώς, ένα ραντεβού για φωτογραφία». Ναι, ήταν. Όμως, εσάς ούτε σε αυτήν δεν σας άφησαν να μπείτε!