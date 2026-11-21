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2 Τόμοι, οι ΙΣΤ και ΙΖ, δηλ. 16 και 17, του έργου «Φάκελος Κύπρου», αποκαλύπτουν γνωστές και άγνωστες διαστάσεις της κυπριακής τραγωδίας.

> Περιλαμβάνουν το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων κατά τα έτη 1986-1988, με στόχο την έρευνα, συγκέντρωση και αξιολόγηση στοιχείων αναφορικά με το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Στις 11 Ιουλίου 2017, η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε ομόφωνα την παράδοση ογκωδέστατου υλικού, αποτελούμενου από 139 φακέλους, στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, σε ειδική συνεδρία, στις 14 Ιουλίου 2017, στη Λευκωσία.

30 Νοεμβρίου, διπλή πληρωμή για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται στην Ελλάδα.

> Συγκεκριμένα, θα λάβουν επίδομα 400 ευρώ και επιστροφή ενοικίου για εκατομμύρια δικαιούχους.

«Ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, επαναβεβαιώνω εδώ σήμερα τη δέσμευσή μας όσον αφορά στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και σε λύση στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

8 λέξεις, όλες κι όλες απηύθυνε ο Αβέρωφ Νεοφύτου στον σχεδόν μόνιμο ένοικο του Προεδρικού, Βίκτωρα Παπαδόπουλο. «Βίκτωρά μου …θα χαρώ πολύ να σε ακούσω». Ο οποίος είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη από τις 27 Φεβρουαρίου 2023, μέχρι τώρα – τουλάχιστον.

> Ξέρει καλά το «μαγαζί» και τα κατατόπια του. Από το 2013 έως το 2018 υπηρέτησε ως αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ από το 2018-2022 διετέλεσε διευθυντής του Γραφείου Τύπου του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, σύμβουλος και συνεργάτης του.

ΥΓ: «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» (ιταλικός τίτλος: «Il servitore di due padroni»), μια υπέροχη κωμωδία του Ιταλού θεατρικού συγγραφέα, Κάρλο Γκολντόνι το 1746. Έγραψε αρχικά το έργο μετά από αίτημα του ηθοποιού Αντόνιο Σάκο, ενός από τους σπουδαίους Αρλεκίνους στην ιστορία του θεάτρου. Ο υπηρέτης της Βεατρίκης Τρουφαλντίνο, ο εξαιρετικά ιδιόρρυθμος και κωμικός Αρλεκίνος, είναι η κεντρική φιγούρα αυτού του έργου. Λαίμαργος, παραπονιέται πάντα για το άδειο στομάχι του και προσπαθεί μονίμως να ικανοποιήσει την πείνα του. Η φωτό μας.

(*) Μερικές φορές τους πειράζουν κιόλας