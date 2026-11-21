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Γύρω στα €225 εκατ. ανέρχεται ο διαφοροποιημένος λογαριασμός για την Κυβέρνηση, από τα διάφορα αιτήματα που υπέβαλαν υπουργεία, υφυπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες για να βγάλουν τον χρόνο. Πρόκειται για την κάλυψη διαφόρων επιδομάτων, κοινωνικών παροχών, αναγκών αμυντικής θωράκισης, αναγκών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Αυτό θα γίνει μέσω της τροποποίησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, έτσι ώστε να μεταφερθούν πιστώσεις από άλλα κονδύλια, στα οποία υπήρξαν εξοικονομήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως, λόγω της τροποποίησης του προϋπολογισμού, δεν θα επέλθει αύξηση στις οροφές δαπανών.

Σύμφωνα με το κείμενο της τροποποίησης του προϋπολογισμού, το οποίο την ερχόμενη Δευτέρα θα τεθεί ενώπιον των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, οι μεγαλύτερες δαπάνες είναι οι εξής:

– €56,7 εκατ. για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

– €37 εκατ. για την ολοκλήρωση των έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

– €23,5 εκατ. που αποτελούν χορηγία στο Ταμείο ΑΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

– €20,7 εκατ. θα δαπανηθούν για σκοπούς αμυντικής θωράκισης.

– €11,7 εκατ. αποτελούν χορηγία προς τους δήμους για την κάλυψη της απώλειας εσόδων που υπέστησαν λόγω της ανάληψης της ευθύνης έκδοσης πολεοδομικών αδειών από τους ΕΟΑ.

– €9 εκατ. θα δοθούν ως πρόσθετη κρατική χορηγία στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστούν από το Ίδρυμα σχέδια για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, θα καλυφθεί χορηγία προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής για την αποπληρωμή δανείου για το νέο Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας. Επίσης, θα καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των Κέντρων Αριστείας.

– €7,7 εκατ. αφορούν τη γενική κυβερνητική συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

– €6,8 εκατ. αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η αγορά εξοπλισμού και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για όλη τη δημόσια υπηρεσία, φορητοί υπολογιστές, λογισμικά κ.λπ.

– €6 εκατ. αποτελούν πρόσθετες πιστώσεις για το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων.

– €4,5 εκατ. θα δαπανηθούν για βελτιώσεις σχολικών κτηρίων.

– €3,6 εκατ. αφορούν μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

– €3,1 εκατ. αποτελούν πρόσθετη κρατική συνεισφορά στο Ταμείο Πληρωμών του ΚΟΑΠ.

– €3 εκατ. θα δοθούν ως χορηγία στους δήμους Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας (€1 εκατ. έκαστος) για τη δημιουργία τριών ξενώνων κοινωνικής επανένταξης ατόμων που αναζητούν στέγη.

– €1,8 εκατ. θα δοθούν στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων.

– €850 χιλ. θα καλύψουν αποζημιώσεις προς τους κτηνοτρόφους. Πρόκειται για έκτακτη στήριξη προς τους αγρότες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα κλιματικά φαινόμενα και την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών στο πετρέλαιο κίνησης.

Τα υπόλοιπα κονδύλια

Παράλληλα, θα καλυφθούν σχεδιασμοί που σχετίζονται με την παραγωγή και προώθηση ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, την επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων, ατόμων και προγραμμάτων, καθώς και οι δαπάνες για την κατασκευή του νέου Κέντρου Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην περιοχή Λίμνες.

Επιπλέον, θα καλυφθούν η αγορά φαρμάκων και εμβολίων για τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού, οι δαπάνες σίτισης των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές, η ασφάλιση των πλωτών και πτητικών μέσων της Αστυνομίας, οι δαπάνες για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, καθώς και η αγορά βαλλιστικών γιλέκων και κρανών για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κύπρο.

Θα καλυφθούν, επίσης, οι υπερωρίες εργαζομένων στις Κεντρικές Φυλακές και στα κρατικά νοσηλευτήρια, τα επιδόματα επιφυλακής των ειδικευόμενων ιατρών στα νοσοκομεία, καθώς και η μισθοδοσία του ωρομίσθιου προσωπικού στις Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες.

Αναδιάρθρωση θέσεων

Την ίδια ώρα, με συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €10, δημιουργούνται 102 νέες μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας και ταυτόχρονα καταργείται ισάριθμος αριθμός θέσεων. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων ανέρχεται στις 2.097 και η συνολική μισθοδοσία στα €122,4 εκατ.

Με τον προϋπολογισμό δημιουργούνται μία θέση υποστράτηγου, τρεις θέσεις ταξιάρχων, δύο θέσεις συνταγματαρχών, 22 θέσεις αντισυνταγματαρχών, 10 θέσεις ανθυπασπιστών Α΄ και 64 θέσεις ανθυπασπιστών Γ΄. Καταργούνται, επίσης, επτά θέσεις ταγματαρχών, 20 θέσεις λοχαγών, μία θέση υπολοχαγού και 74 θέσεις αρχιλοχιών