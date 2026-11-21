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Αλλαγές στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) του ΓεΣΥ, που αφορούν τα ενέσιμα σκευάσματα υαλουρονικού οξέος, τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2026.

Οι αλλαγές προκύπτουν από νέο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια των συγκεκριμένων σκευασμάτων και περιλαμβάνουν την αφαίρεση υφιστάμενων προϊόντων, την προσθήκη νέων, καθώς και διαφοροποιήσεις στις τιμές αποζημίωσης και στη Συνεισφορά ΙΙ που καταβάλλουν οι δικαιούχοι.

Ποια σκευάσματα αφαιρούνται

Από την 1η Δεκεμβρίου αφαιρούνται από τον κατάλογο δύο υφιστάμενα σκευάσματα, με κωδικούς HIO61Γ23 και 1108.

Το πρώτο αφορά ενέσιμο υαλουρονικό οξύ 20 mg/2 ml, με σχήμα τριών εβδομαδιαίων ενέσεων ανά εξάμηνο, ενώ το δεύτερο αφορά σκεύασμα 60 mg/3 ml, με μία ένεση ανά εξάμηνο.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, οι συνταγές για τα συγκεκριμένα προϊόντα μπορούν να εκτελούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Τα φαρμακεία καλούνται να διαχειριστούν κατάλληλα τα διαθέσιμα αποθέματά τους, λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη αφαίρεση.

Νέα προϊόντα και Συνεισφορά ΙΙ

Στον κατάλογο προστίθενται νέα ενέσιμα σκευάσματα υαλουρονικού οξέος, τα οποία διακρίνονται σε τριδοσικά και μονοδοσικά.

Στην κατηγορία των τριδοσικών σκευασμάτων, οι νέες τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται στην ανακοίνωση κυμαίνονται από €9,45 έως €19,01, ενώ η Συνεισφορά ΙΙ από €0,26 έως €9,82.

Στα νέα μονοδοσικά σκευάσματα, οι τιμές αποζημίωσης είναι €20,48 και €45,64, με αντίστοιχη Συνεισφορά ΙΙ €0 και €25,17.

Παράλληλα, τροποποιούνται οι τιμές αποζημίωσης και οι συνεισφορές ορισμένων σκευασμάτων που παραμένουν στον κατάλογο.

Τι πρέπει να προσέχουν γιατροί και φαρμακοποιοί

Ο ΟΑΥ υπενθυμίζει ότι, όταν συνταγογραφείται προϊόν με Συνεισφορά ΙΙ, ο φαρμακοποιός οφείλει να ενημερώνει τον δικαιούχο και, εφόσον αυτός συμφωνεί, να προβαίνει σε αλλαγή προς προϊόν με μηδενική Συνεισφορά ΙΙ.

Η ενημέρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των διαφορών που προκύπτουν στο οικονομικό κόστος μεταξύ των διαθέσιμων σκευασμάτων.

Οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τις νέες καταχωρίσεις και τις αντίστοιχες συνεισφορές κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών.

Οι αλλαγές αφορούν τον κατάλογο αποζημίωσης του ΓεΣΥ και δεν αποτελούν από μόνες τους νέες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των ενέσιμων σκευασμάτων.

Πηγή: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ανακοίνωση