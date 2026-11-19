Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη δυνατότητα να λάβουν ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να διεκδικήσουν επιστροφή των εξόδων τους έχουν οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι κάθε θεραπεία που πραγματοποιείται στο εξωτερικό καλύπτεται αυτομάτως από το Σύστημα, ούτε ότι ο ασθενής θα εισπράξει απαραίτητα ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε.

Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) διευκρινίζει τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, επισημαίνοντας ότι οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τόσο τις διαδικασίες όσο και τους οικονομικούς περιορισμούς.

Η διαδικασία προβλέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΕ και τη σχετική κυπριακή νομοθεσία.

Πρώτα η πληρωμή, μετά η αίτηση

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, ο δικαιούχος που επιλέγει να λάβει υπηρεσίες υγείας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ καταβάλλει αρχικά ο ίδιος το κόστος στον πάροχο του εξωτερικού.

Ακολούθως, υποβάλλει αίτηση επιστροφής εξόδων στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το αίτημα διαβιβάζεται, με τη σχετική κλινική γνωμοδότηση, στον ΟΑΥ, ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο θα εγκριθεί η επιστροφή εξόδων και ποιο ποσό δικαιούται να λάβει ο ασθενής.

Βασική προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία να περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες περίθαλψης που ο δικαιούχος θα μπορούσε να λάβει στην Κύπρο μέσω του ΓεΣΥ.

Επομένως, το γεγονός ότι ένας ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν συνεπάγεται από μόνο του δικαίωμα αποζημίωσης.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος υπολογισμού του ποσού που μπορεί να επιστραφεί.

Ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το ποσό που καλύπτει το ΓεΣΥ για αντίστοιχη υπηρεσία στην Κύπρο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα του ασθενούς.

Εάν, για παράδειγμα, μια θεραπεία στο εξωτερικό κοστίσει περισσότερο από το ποσό που καλύπτει το ΓεΣΥ για την ίδια υπηρεσία στην Κύπρο, ο δικαιούχος πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τη διαφορά.

Αντίθετα, εάν η θεραπεία κοστίσει λιγότερο, δεν μπορεί να επιστραφεί ποσό μεγαλύτερο από αυτό που πράγματι καταβλήθηκε.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι το κόστος των υπηρεσιών υγείας παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα όταν η περίθαλψη παρέχεται από ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή σε χώρες με υψηλότερες χρεώσεις.

Τι πρέπει να εξασφαλίσει ο ασθενής

Για την εξέταση του αιτήματος απαιτείται επαρκής ιατρική τεκμηρίωση.

Ο ασθενής πρέπει να εξασφαλίσει από τον πάροχο του εξωτερικού αναλυτική ιατρική έκθεση, στην οποία να καταγράφονται η διάγνωση, η θεραπεία που παρασχέθηκε και οι επιμέρους ιατρικές πράξεις.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την κλινική αξιολόγηση της περίπτωσης και τον καθορισμό του ποσού που ενδέχεται να επιστραφεί.

Ο ΟΑΥ συστήνει στους δικαιούχους να επικοινωνούν με το Εθνικό Σημείο Επαφής πριν μεταβούν στο εξωτερικό, ώστε να ενημερώνονται για το ισχύον έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν.

Παράλληλα, μπορούν να ζητούν γραπτή εκτίμηση του ποσού που ενδέχεται να τους επιστραφεί.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί προέγκριση ή εγγύηση αποζημίωσης, παρέχει όμως μια εικόνα της πιθανής οικονομικής επιβάρυνσης πριν ο ασθενής προχωρήσει στη θεραπεία.

Δεν ισχύει για χώρες εκτός ΕΕ

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά περίθαλψη σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διευκρινίζει ο ΟΑΥ, θεραπείες σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελβετία, δεν εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Ο Οργανισμός ξεκαθαρίζει επίσης ότι η διασυνοριακή περίθαλψη με μεταγενέστερη επιστροφή εξόδων είναι διαφορετική από τη διαδικασία αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, η οποία μπορεί να αφορά περίθαλψη βάσει του ευρωπαϊκού εντύπου S2 ή σε τρίτες χώρες και προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση από τον ΟΑΥ.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτημάτων, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας, στα τηλέφωνα 22605300, 22605355 και 22605377 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy.