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Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τέθηκαν οι αυθαιρεσίες στο Κάβο Γκρέκο με την ανέγερση παράνομης Μονής.

Στο στόχαστρο τέθηκαν τα κενά στη νομοθεσία, οι παρεκκλίσεις και η αδυναμία επιβολής της νομιμότητας.

Η συζήτηση ανέδειξε τις διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων, τα νομικά παράθυρα που επιτρέπουν την νομιμοποίηση αυθαιρέτων εκ των υστέρων, αλλά και την ανάγκη αναθεώρησης του ρόλου του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ).

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Άριστος Δαμιανού, υιοθέτησε πλήρως το ιστορικό της υπόθεσης όπως το παρουσίασε η Terra Cypria σε γραπτό υπόμνημα της στο οποίο αναφέρθηκε σήμερα ο “Φ”, υπογραμμίζοντας ότι το ΣΥΜΕΠΑ βρίσκεται υπό έλεγχο για τους χειρισμούς του.

Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από την παρέμβαση του βουλευτή ΕΛΑΜ, Ευγένιου Χαμπουλλά. Υψώνοντας τη φωνή του, υποστήριξε ότι «στην Κύπρο εκκλησίες χαλούσαν μόνο οι Οθωμανοί», καλώντας τους αρμόδιους φορείς να αδειοδοτήσουν μόνο αυτή τη φορά το κτίσμα.

Παράλληλα, ο κ. Χαμπουλλάς στηλίτευσε τη συνολική λειτουργία των παρεκκλίσεων τα τελευταία 30 χρόνια, τονίζοντας ότι αγροτεμάχια χρησιμοποιούνται συστηματικά από ντιβέλοπερς για ανέγερση πολυτελών κατοικιών. Απέδωσε την έξαρση του φαινομένου στην αδυναμία των τοπικών αρχών και των ΕΟΑ να εφαρμόσουν τη νομοθεσία επιβολής, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και ο ΕΟΑ έπρεπε να ήταν παρόντες στη σημερινή συνεδρία.

Ο κ. Δαμιανού αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί ιερότητας του κτίσματος, είπε, χαρακτηριστικά ότι «αυτό που κτίζεται δεν είναι εκκλησία», συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιοι βουλευτές έπρεπε να γνωρίζουν ότι ένα κτίσμα πρέπει πρώτα να μυρωθεί για να θεωρηθεί εκκλησία».

Από πλευράς του ο βουλευτής ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, ανέφερε ότι δίνουμε εξαιρετικά λανθασμένο μήνυμα αν κατεδαφιστεί η Μονή. Πρόσθεσε πως μπορεί να τεθούν όροι για προστασία του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η στάση του ΣΥΜΕΠΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΜΕΠΑ, Σωτήρης Κτωρίδης, σημείωσε ότι το Συμβούλιο είναι θεσμοθετημένο ανεξάρτητο όργανο και εκ του νόμου υποχρεωμένο να εξετάζει αιτήσεις, ακόμα και αν αφορούν αυθαίρετες κατασκευές που τελούν υπό κατεδάφιση.

«Δεν λέει η νομοθεσία ότι αν ένα κτίσμα είναι ημιτελές ή παράνομο δεν εξετάζεται. Δώστε μας τα νομικά εργαλεία ώστε όποιος παρανομεί να μην δικαιούται καν να υποβάλει αίτηση», ανέφερε ο κ. Κτωρίδης, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη βρίσκεται πλέον υπό επανεξέταση και αναθεώρηση μετά από νέα αιτήματα της Μητρόπολης για αλλαγή των σχεδίων σε δύο κτίρια.

Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε σε ευρήματα έκθεσή της για τις παρεκκλίσεις, υπογραμμίζοντας ότι διαπίστωσε ότι οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του ΣΥΜΕΠΑ είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Ξεκαθάρισε ότι τυχόν έγκριση του έργου κατά παρέκκλιση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο για εθνικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, επανέλαβε την αρνητική θέση του Τμήματος. Εξήγησε ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες και η Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων πρέπει να γίνονται πριν από την όχληση και την ανάπτυξη, ώστε να αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση. Καθώς η ανάπτυξη υλοποιήθηκε αυθαίρετα, το Τμήμα δεν μπόρεσε να την αξιολογήσει εκ των υστέρων και έθεσε ήδη όρους κατεδάφισης.

Ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκος Κούνδουρος, σημείωσε ότι το ΤΠΟ επέδωσε ειδοποίηση επιβολής απαιτώντας τον άμεσο τερματισμό όλων των εργασιών και την άρση των αυθαιρέτων επεμβάσεων.

Παράλληλα, είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε απορρίψει την ιεραρχική προσφυγή τον Μάιο του 2024, δείχνοντας ότι η κατεδάφιση έπρεπε να προχωρήσει.

Η αντιπρόεδρος του ΣΥΜΕΠΑ, εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ στο Συμβούλιο, Έλενα Χριστοδούλου, σημείωσε ότι αν και πέρασε από το μυαλό η κατάργηση του ΣΥΜΕΠΑ, αυτό δεν είναι εφικτό, ωστόσο πρέπει να μπουν αυστηρές «κόκκινες γραμμές». Το ΕΤΕΚ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη για τον καθορισμό των προσόντων των μελών του Συμβουλίου.

Η εκπρόσωπος της Terra Cypria, Κούλα Μιχαήλ, ζήτησε την άμεση άρση όλων των παρανομιών, καταγγέλλοντας κατάχρηση εξουσίας από το ΣΥΜΕΠΑ κατά τη διαδικασία γνωμοδότησης.