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Με αεροπλάνο πραγματοποιήθηκε το 51,1% των ταξιδιών με διανυκτέρευση των κατοίκων της Κύπρου το 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Μάλτα, όπου οι αεροπορικές μετακινήσεις αντιστοιχούσαν στο 61,6% των αντίστοιχων ταξιδιών των κατοίκων της.

Τα στοιχεία αφορούν ταξίδια για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση, από κατοίκους ηλικίας 15 ετών και άνω. Δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των καθημερινών μετακινήσεων, ενώ ως βασικό μέσο μεταφοράς καταγράφεται εκείνο με το οποίο διανύθηκε η μεγαλύτερη απόσταση.

Μετά τη Μάλτα και την Κύπρο ακολούθησαν η Ιρλανδία με 41,8%, το Λουξεμβούργο με 38,5% και η Δανία με 36,6%.

Στα 1,2 δισ. τα ταξίδια στην ΕΕ

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ταξίδια το 2025, με τις χερσαίες μεταφορές να κυριαρχούν.

Συγκεκριμένα, το 81,4% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε μέσω χερσαίων μεταφορών, το 17,2% αεροπορικώς και το 1,4% μέσω πλωτών οδών.

Το αυτοκίνητο αποτέλεσε το δημοφιλέστερο μέσο μεταφοράς, καλύπτοντας το 63,3% του συνόλου των ταξιδιών, ενώ ακολούθησαν τα τρένα με 13,3% και τα λεωφορεία και πούλμαν με 3,8%.

Υψηλά ποσοστά αεροπορικών ταξιδιών στα νησιωτικά κράτη

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι κάτοικοι των νησιωτικών κρατών της ΕΕ εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης αεροπλάνου για ταξίδια με διανυκτέρευση.

Στη Μάλτα, πέραν του 61,6% των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν αεροπορικώς, το 38,4% έγινε μέσω πλωτών οδών, ποσοστό που ήταν επίσης το υψηλότερο στην ΕΕ.

Στις θαλάσσιες μετακινήσεις ακολούθησαν η Ελλάδα με 15,9% και η Φινλανδία με 6,9%.

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό χερσαίων ταξιδιών καταγράφηκε στη Ρουμανία με 94%, ενώ ακολούθησαν η Σλοβενία με 90,4%, η Βουλγαρία με 89% και η Τσεχία με 88,9%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις διαφορετικές επιλογές μεταφοράς των Ευρωπαίων για ταξίδια με διανυκτέρευση, με τη γεωγραφική θέση των νησιωτικών χωρών να συνδέεται με μεγαλύτερη χρήση αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων.