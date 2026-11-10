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Κατά το 2025, 576.394 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το 2024, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 543.526 άτομα.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2025, μειώθηκαν κατά 4,1%, φθάνοντας τους 157.764, σε σύγκριση με 164.590 το 2024.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 203.102, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,8% σε σύγκριση με 169.525 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2024.

Παράλληλα, 215.528 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με το έτος 2024.

Ταξίδια Κατοίκων Κύπρου

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 14,7%, από 1.619.371 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2024, σε 1.858.029 το 2025. Το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους (δηλ. για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ.) αποτελούσε το 96,1% των ταξιδιών εντός Κύπρου.

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 57,5% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα (δηλ. ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ.) αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 42,5%.

Οπως αναφέρει, αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2025 ανήλθε σε 1.957.292 σε σύγκριση με 1.747.492 το 2024, σημειώνοντας αύξηση 12,0%. Ποσοστό 83,3% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 16,7% για επαγγελματικούς λόγους.

Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 75,9% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 24,1% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Δαπάνες Ταξιδιών

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €385,9 εκ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 28,6% σε σύγκριση με το 2024. Οι δαπάνες διαμονής και οι δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες αποτελούσαν τις κυριότερες κατηγορίες δαπανών για ταξίδια εντός Κύπρου, με ποσοστά (36,8% και 36,5% αντίστοιχα).

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 8,6% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 18,1%. Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €2.531,1 εκ. το 2025, σημειώνοντας αύξηση 22,2% σε σύγκριση με το 2024.

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 35,2%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες διαμονής (23,3%), σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (23,1%) και σε άλλα έξοδα (18,4%), καταλήγει.

ΚΥΠΕ