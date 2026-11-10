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Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η γεώτρηση τον Δεκέμβριο, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη σε συνάντηση που είχαν σήμερα Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για Παγκόσμιες Έρευνες (Global Exploration), της ExxonMobil δρ John Ardill.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil, στην παρουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανού, συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 της Kυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil ότι οι ομάδες για τη γεώτρηση έχουν ενισχυθεί με προσωπικό έτσι ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των εργασιών για τους επόμενους μήνες, καθώς και για ευρύτερες πτυχές του έργου. «Μέσα στο επόμενο έτος θα υποβάλουμε στην Κυβέρνηση για εξέταση σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής», κατέληξε ο δρ Ardill, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι να προχωρήσουν με την υλοποίηση του έργου το συντομότερο δυνατόν.