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Με αίτημα αναβολής από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής, προκειμένου η μητέρα του Θανάση Νικολάου, Ανδριάνα, να προσθέσει στοιχεία στη γραπτή μαρτυρία της, σημαδεύτηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο της ιδιωτικής ποινικής δίωξης που καταχώρησε η οικογένεια εναντίον πέντε προσώπων.

Η διαδικασία άρχισε σήμερα με την παρουσία μαρτύρων εγγράφων που κλήθηκαν από την υπεράσπιση, ωστόσο δεν προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί. Η Ανδριάνα Νικολάου, η οποία επρόκειτο να καταθέσει γραπτή μαρτυρία, δεν ήταν ακόμη έτοιμη, καθώς, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της στο Δικαστήριο, επιθυμούσε να προβεί σε ορισμένες προσθήκες στη δήλωσή της.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο κλήθηκαν να παρουσιαστούν λειτουργοί και αξιωματούχοι κρατικών υπηρεσιών, με σκοπό την προσκόμιση εγγράφων που αφορούν την υπόθεση. Συγκεκριμένα, είχαν κληθεί ο του Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας, η Πρωτοκολλητής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας.

Εκ μέρους του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας παρουσιάστηκε ο ταγματάρχης του Δικαστικού Τμήματος, Κώστας Κωνσταντίνου, ο οποίος παρέδωσε κιβώτιο με έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Θανάση Νικολάου.

Από την πλευρά της Αστυνομίας, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι τα έγγραφα που βρίσκονταν στην κατοχή της έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν έχει στην κατοχή της σχετικά έγγραφα, καθώς, όπως ανέφερε, όλα έχουν παραδοθεί στην υπεράσπιση. Η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από τον δικηγόρο της υπεράσπισης, με το Δικαστήριο να ζητά από την εκπρόσωπο να προβεί σε σχετική δήλωση ενόρκως.

Σε ό,τι αφορά τους φακέλους των θανατικών ανακρίσεων, η Πρωτοκολλητής ζήτησε αρχικά χρόνο για τον εντοπισμό τους, λόγω του όγκου των φακέλων. Τελικά, εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου μετά την αναβολή.

Ένταση για την αναβολή

Η πλευρά της υπεράσπισης έφερε ένσταση στο αίτημα αναβολής. Η Ανδριάνα Κλαϊδη κάλεσε το Δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα της κατηγορούσας αρχής, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι υφίστανται συνεχή ταλαιπωρία λόγω των καθυστερήσεων.

«Είναι απαράδεκτο να μας λένε σήμερα ότι η κ. Ανδριάνα δεν είναι έτοιμη και θέλει να κάνει κάποιες προσθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο δικηγόρος Ανδρέας Γιαλλέλης ζήτησε όπως τα έξοδα της σημερινής δικαστικής διαδικασίας καταλογιστούν στην πλευρά που ζήτησε την αναβολή.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια του Θανάση Νικολάου ως κατηγορούσα αρχή, αντέτεινε ότι η υπεράσπιση είναι εκείνη που, μέσω των προδικαστικών ενστάσεων, έχει σπαταλήσει σημαντικό δικαστικό χρόνο.

Επεσήμανε ότι η σημερινή διαδικασία δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει λόγω της εξέλιξης που προέκυψε με τους μάρτυρες εγγράφων, υπογραμμίζοντας ότι δεν αποτελεί τακτική ή σκοπό της πλευράς του να καθυστερεί την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι κατά την επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα με τους δικηγόρους της υπεράσπισης, του είχαν μεταφέρει πως δεν θα έφεραν ένσταση στο αίτημα αναβολής. Τον ισχυρισμό αυτό απέρριψε η κ. Κλαϊδη.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου για τις 17 Νοεμβρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά το αίτημα καταβολής εξόδων, το Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Οι πέντε κατηγορούμενοι

Στο κατηγορητήριο της ιδιωτικής ποινικής δίωξης περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, οι πέντε κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.