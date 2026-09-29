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Σε μη παραδοχή των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο της ιδιωτικής ποινικής δίωξης που καταχώρησε η οικογένεια του Θανάση Νικολάου, απάντησαν σήμερα, Τρίτη (29/9), οι πέντε κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν αδικήματα όπως, συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια από τον θάνατο του 26χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου. Σε ανάρτησή της, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η μητέρα του, Ανδριάνα Νικολάου, αναφέρει ότι η οικογένεια πράττει «αυτό που θα έπρεπε να είχε πράξει το Κράτος και η Νομική Υπηρεσία. Αυτές οι μέρες είναι πάντα δύσκολες και τις αφιερώνουμε, σαν οικογένεια, στη μνήμη του, γιατί ο Θανάσης ήταν πάντα κοντά στην Εκκλησία», ανέφερε η κ. Νικολάου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Δικαστήριο, με απόφασή του, απέρριψε αρχικά την τελευταία προδικαστική ένσταση που είχαν υποβάλει οι δικηγόροι των κατηγορουμένων και αφορούσε την απόρριψη του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου.

Ωστόσο, πριν προχωρήσει στον προγραμματισμό της υπόθεσης, ο κ. Καπηλιώτης υπέβαλε αίτημα για ειδική απολογία και κατάθεση μαρτυρίας, αναφορικά με το άρθρο 61(α) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, εγείροντας ζήτημα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

Όπως υποστήριξε, οι πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα και όχι ποινικά αδικήματα.

Ακολούθως, ο κ. Καπηλιώτης κατέθεσε προδικαστική ένσταση, προτού κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες, και δήλωσε μη παραδοχή. Σύμφωνα με τη θέση που ανέπτυξε ενώπιον του Δικαστηρίου, επικαλέστηκε τις πρόνοιες του άρθρου 69(1)(α) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου (ΚΕΦ. 155), ζητώντας την απόρριψη του κατηγορητηρίου λόγω, όπως υποστήριξε, έλλειψης δικαιοδοσίας.

Στην ένστασή του, υποστήριξε ότι «η προσπάθεια των ιδιωτών κατηγόρων να μετατρέψουν έντεχνα σε ποινικά αδικήματα – μέσω της επικλήσεως του Άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα – τυχόν υπηρεσιακά ή διοικητικά ζητήματα (πιθανά πειθαρχικά παραπτώματα) του 2005, χωρίς να υπάρχει ούτε ίχνος μαρτυρίας για υποκειμενικό δόλο ή πρόθεση συγκάλυψης, προσκρούει ευθέως στο Σύνταγμα και συγκεκριμένα στο Άρθρο 12(1)».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά την καταχώρηση του κατηγορητηρίου ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ιδιώτες κατήγοροι απέκρυψαν δύο επίσημες επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν ήδη καταχωρηθεί ως τεκμήρια στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιστολές αυτές καταδεικνύουν, κατά την άποψή του, την ανυπαρξία μαρτυρικού υλικού και δόλου, γεγονός που, όπως υποστήριξε, καθιστά τη διαδικασία καταχρηστική.Πρόκειται για επτασέλιδη επιστολή του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2025, προς τον δικηγόρο της οικογένειας Νικολάου, Νίκο Κληρίδη, στην οποία, σύμφωνα με την πλευρά του κ. Καπηλιώτη, αναφέρεται ότι δεν θα προχωρούσαν ποινικές διώξεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πεντασέλιδη επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2023, προς τον τότε δικηγόρο της Ανδριάνας Νικολάου, Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη, αναφορικά επίσης με τη μη προώθηση ποινικών διώξεων.

Ο κ. Καπηλιώτης κατέθεσε, επίσης, ως τεκμήριο USB, στο οποίο περιλαμβάνονται αποσπάσματα από συνέντευξη του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη στον ΑΝΤ1 με τη διευθύντρια ειδήσεων Έλλη Κοτζιαμάνη, καθώς και συνέντευξη του Γενικού Εισαγγελέα στο ΡΙΚ με τον Αντρέα Κημήτρη.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Καπηλιώτης αναφέρθηκε επίσης στο χρηματικό ποσό που, όπως είπε, έλαβε η οικογένεια από τη Δημοκρατία, ύψους περίπου €130.000.

Από την πλευρά των ιδιωτών κατηγόρων, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους Νίκο Κληρίδη και Αλέξανδρο Κληρίδη, αναφέρθηκε ότι το αίτημα του κ. Καπηλιώτη είναι καταχρηστικό και ότι το ίδιο ζήτημα είχε τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σε προγενέστερο στάδιο.Σε ό,τι αφορά το χρηματικό ποσό που έλαβε η οικογένεια, ο κ. Νίκος Κληρίδης ανέφερε ότι το ποσό είναι πολύ μικρότερο από αυτό που παρουσιάστηκε και ότι αφορούσε δικαστικά έξοδα προηγούμενων δικαστικών διαδικασιών.

Εν τέλει, το Δικαστήριο απέρριψε και τα σημερινά τα προδικαστικά ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν του και πλέον η υπόθεση οδηγείται πλέον σε ακροαματική διαδικασία, η οποία ορίστηκε να διεξαχθεί κατά τις περιόδους 11 έως 13 Νοεμβρίου και 23 έως 27 Νοεμβρίου.