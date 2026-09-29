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Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του EMILIYAN YORDANOV, 17 ετών από τη Βουλγαρία, ο οποίος απουσιάζει από τις 02/09/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 17χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.67μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με καστανά κοντά μαλλιά. Κατά την αποχώρησή του, φορούσε γκρίζο κοντό παντελόνι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.