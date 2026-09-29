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Μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη βορειοδυτική Σλοβακία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στην περιοχή Στασκόφ, με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να ανακοινώνουν τον θάνατο της γυναίκας και τον τραυματισμό των δύο άλλων ατόμων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση διερευνώνται.

Το θύμα που υπέκυψε είχε τραυματιστεί στο στήθος με μαχαίρι, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, προσθέτοντας ότι οι δύο τραυματίες είναι μια 44χρονη γυναίκα και ένα παιδί, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση διαπράχθηκε από μαθητή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ