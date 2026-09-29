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Στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της ΕΕ για την οικοδόμηση περιφερειακών συνεργασιών τοποθέτησε την Κύπρο η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των ισχυρών θέσεων που διατηρεί με χώρες της περιοχής, χαρακτηρίζοντας την γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου.

Σε οπτικογραφημένο χαιρετισμό της στο Cyprus Forum το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία, η κ. Σούιτσα ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η γεωγραφική της θέση και οι ισχυρές σχέσεις που διατηρεί με χώρες της περιοχής την τοποθετούν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της ΕΕ για οικοδόμηση περιφερειακών συνεργασιών.

Αναφέρθηκε στις κρίσεις στη Γάζα και τον Λίβανο και στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι η Κύπρος διαδραμάτισε ενεργό διπλωματικό ρόλο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή.

Η Ευρωπαία Επίτροπος υπογράμμισε τη σημασία των στρατηγικών και συνολικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με την Ιορδανία και την Αίγυπτο, καθώς και της επικείμενης Συνόδου και συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράκ. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη δεν μπορεί να ευημερεί όταν οι άμεσοι γείτονές της βρίσκονται σε κρίση, τονίζοντας την ανάγκη για μακροχρόνιες συνεργασίες που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τα κοινά συμφέροντα και το αμοιβαίο όφελος.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Κύπρο «γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου» και τόνισε την ανάγκη ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την άσκηση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Από την πλευρά του ο Ραφαέλε Φίτο, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, στην οπτικογραφημένη ομιλία του, αναφέρθηκε στη συμβολή των προγραμμάτων της ΕΕ στη βελτίωση της ζωής των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ.

Είπε ότι η Κύπρος, όπως και τα άλλα κράτη μέλη, αντιμετωπίζει μια σειρά από διαρθρωτικές προκλήσεις, από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, έως την αντιμετώπιση των πιέσεων στους τομείς της ενέργειας, της στέγασης, των υδάτων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της κινητικότητας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης, υπηρεσιών και ευκαιριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, χρειάζεται να διατηρήσουμε τις επενδύσεις και να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, δήλωσε. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος με ιδιαίτερους εδαφικούς και περιορισμούς συνδεσιμότητας, απαιτεί μια προσαρμοσμένη προσέγγιση.

Ανέφερε ότι σήμερα η Κύπρος επωφελείται από σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσω των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η στήριξη αυτή περιλαμβάνει τομείς όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, τα ύδατα και η κλιματική έρευνα και καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, καθώς και η ενσωμάτωση τεχνικών στρατηγικών μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών. Τελικά, αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένες βελτιώσεις για τους πολίτες, δήλωσε.

Αναφερόμενος στα έργα της ΕΕ που υλοποιούνται στην Κύπρο, έκανε επίσης αναφορά στη Στρατηγική της ΕΕ για τα Νησιά και ενθάρρυνε την Κύπρο να αρχίσει την προετοιμασία του εθνικού και περιφερειακού της σχεδίου. Η έγκαιρη έναρξη είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας ομαλής διαδικασίας, δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη μέσω έγκαιρου διαλόγου, καθοδήγησης και τεχνογνωσίας.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν το θαλάσσιο περιβάλλον και οι παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες, επισημαίνοντας ότι η θάλασσα στηρίζει την αλιεία, το εμπόριο, τον τουρισμό και σειρά άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, το οποίο, όπως είπε, συνδέει την προστασία της υγείας των ωκεανών με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής γαλάζιας οικονομίας, την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και τη στήριξη των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων.

Ο κ. Καδής σημείωσε ακόμη ότι η ΕΕ και ο Καναδάς εγκαινίασαν πριν από λίγες ημέρες τη διεθνή συμμαχία International Ocean Eye Alliance για την ενίσχυση της παρατήρησης των ωκεανών. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συμμαχία συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, με δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα $250 εκατ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, οι οποίες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη συνδεσιμότητα, τη λειψυδρία, τη στέγαση, την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις προοπτικές για τους νέους. Τόνισε, τέλος, ότι η βιώσιμη αλιεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς τα υγιή ιχθυαποθέματα συνδέονται τόσο με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την παραγωγή τροφίμων όσο και με το μέλλον των αλιευτικών κοινοτήτων.

(ΚΥΠΕ)