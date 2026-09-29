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Για τις προεδρικές του 2023 ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε πρώτος την υποψηφιότητά του στις 22 Δεκεμβρίου του 2021.

Για τις προεδρικές του 2028 ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε πρώτος την υποψηφιότητά του στις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Έσπευσε πιο νωρίς αυτή τη φορά, αλλά με το ίδιο σκεπτικό… να προλάβει ή ενδεχομένως και να προκαταλάβει. Το εάν θα ανατρέψει το ρητό… «λάθος που επαναλαμβάνεται» είναι κάτι που θα διαφανεί εν καιρώ. Το μόνο σίγουρο είναι πως και τότε και σήμερα κατάφερε με την κίνησή του ο Αβέρωφ να κυριαρχήσει την επικαιρότητα.

ΑΠΙΜ