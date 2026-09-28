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Μπροστά σε μία νέα κρίση βρίσκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με την ηγεσία του κόμματος να σπεύδει πλέον να περιορίσει τις φωτιές που άναψε η εξαγγελία της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, επιχειρώντας να αντιστρέψει την πίεση προς τον ίδιο, επικαλούμενη τις καταστατικές πρόνοιες του κόμματος.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ προχωρεί ακάθεκτος και μέσα από τη χθεσινή του δήλωση γίνεται ξεκάθαρο πως όχι μόνο δεν έχει πρόθεση να περιμένει τις διαδικασίες εντός του κόμματος, αλλά φαίνεται να είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει και την κριτική που θα δεχθεί για την ενέργειά του. Άλλωστε, για πολλούς, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έχει κάτι να χάσει πολιτικά και τα παίζει όλα για όλα, επενδύοντας σε μία πολιτική πρόταση υπέρ της λύσης του Κυπριακού.

Δεν τον ενδιαφέρει να επιστρέψει στο κόμμα, η καριέρα του ως βουλευτή έκλεισε και, παράλληλα, εδώ και πάνω από δύο χρόνια, έχει ενοικιάσει γραφεία επί της λεωφόρου Αθαλάσσας, στήνοντας το πολιτικό του επιτελείο. Έκανε κύκλο επαφών, τακτικές πολιτικές παρεμβάσεις και, το τελευταίο διάστημα, γνωστοποιούσε, άλλοτε διακριτικά και άλλοτε ξεκάθαρα, πως τον ενδιαφέρει να είναι υποψήφιος για το 2028. Έλεγε, όμως, συχνά πυκνά μέχρι το πρόσφατο παρελθόν πως είναι «θεσμικός», εννοώντας ότι θα ακολουθούσε τις διαδικασίες του κόμματος.

Για το γιατί έκανε στροφή και άλλαξε τακτική μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να μη ληφθούν υπόψη. Όπως, για παράδειγμα:

● Οι κινήσεις του να ενοικιάσει γραφεία, να εργοδοτήσει κόσμο και να στήσει επιτελείο γίνονταν με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές. Θα αρκούσε απλώς η διεκδίκηση του χρίσματος εντός του κόμματος και, εάν δεν κέρδιζε, να στεκόταν δίπλα στον επίσημο υποψήφιο; Αυτό λεγόταν και από τον ίδιο. Άρα;

● Ο Αβέρωφ είχε και έχει μεγάλο έρεισμα σε στελέχη και στον μηχανισμό του κόμματος, λόγω του ότι διετέλεσε για δέκα χρόνια πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Άρα, προφανώς θεωρούσε ότι μπορούσε να κερδίσει οποιαδήποτε εσωκομματική μάχη. Αυτό έλεγαν, ως προειδοποίηση προς την Αννίτα Δημητρίου, και άλλα ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ. Τι άλλαξε;

● Από τη μία, οι δημοσκοπήσεις που είχαν αρχίσει να καλλιεργούν ένα κλίμα εκλεξιμότητας υπέρ της Αννίτας Δημητρίου. Από την άλλη, κάποιες κινήσεις εκ μέρους της προέδρου του ΔΗΣΥ, όπως ο διορισμός μεγάλου αριθμού ατόμων στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, εισπράττονταν από τον ίδιο, αλλά και από πολλούς άλλους, ως κινήσεις ενίσχυσης και εσωκομματικής εδραίωσής της, με στόχο την αποδυνάμωση της δικής του θέσης.

● Στην εξίσωση μπαίνει και η τελευταία σύσκεψη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, την περασμένη Δευτέρα στην Πινδάρου, μέσω της οποίας βγήκε προς τα έξω ένα μήνυμα στήριξης της υποψηφιότητας της προέδρου του κόμματος ως πρότασης ενότητας και αποφυγής καλπών. Αυτό, εάν ίσχυε, ουσιαστικά θα έβγαζε εκτός μάχης όλους τους άλλους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Αβέρωφ και ο Παμπορίδης συναντήθηκαν και γευμάτισαν σε γνωστό εστιατόριο επί της Πινδάρου. Η χρονική συγκυρία μπορεί να ήταν τυχαία, μπορεί και όχι. Σίγουρα, είχαν μια πολιτική κουβέντα η οποία δεν ήταν γενική και αόριστη.

● Μια πρόσφατη δημοσκόπηση, στην οποία έκανε αναφορά ο «Φ» το Σάββατο και η οποία έγινε για λογαριασμό της ομάδας του Αβέρωφ Νεοφύτου, εξέταζε διάφορα σενάρια υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και σενάρια ταυτόχρονης υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου και της Αννίτας Δημητρίου. Ένδειξη ότι, το τελευταίο διάστημα, μελετούσε αυτό το σενάριο.

Καμία αναφορά στο κόμμα

Η γραπτή δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου για την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του χθες ήταν ξεκάθαρη. Δεν μιλά για ενδιαφέρον διεκδίκησης του χρίσματος του υποψηφίου του ΔΗΣΥ, αλλά για υποψηφιότητα, στην οποία καλεί όσους πιστεύουν σε αυτή να πορευθούν μαζί του. Στην όλη δήλωσή του, συνολικής έκτασης 180 λέξεων, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον ΔΗΣΥ και αυτό λέει πολλά.

Το χρονικό σημείο της ανακοίνωσής του είναι επίσης ενδεικτικό, καθώς είναι προφανές ότι ήθελε να προλάβει τη σημερινή σύσκεψη της ηγεσίας, στην οποία πολύ πιθανόν να συζητείτο εκ νέου το θέμα των προεδρικών εκλογών, αλλά και οι προθέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου. Ο ίδιος είχε δηλώσει δύο φορές, σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του, ότι εάν δεν υπήρχαν εξελίξεις στο Κυπριακό, θα ήταν υποψήφιος για την Προεδρία.

«Το παράθυρο ελπίδας για το Κυπριακό παρέμεινε δυστυχώς κλειστό.

Μετά τις υψηλού επιπέδου επαφές στη Νέα Υόρκη, δεν συμφωνήθηκε το παραμικρό. Ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος είχε ταυτίσει την υστεροφημία του με τη Λύση του Κυπριακού, αποχωρεί σε τρεις μήνες», έγραψε, για να προσθέσει:

«Τα αδιέξοδα παραμένουν. Τα μαύρα σύννεφα που σκεπάζουν τον τόπο όλο και πυκνώνουν. Μάταια προειδοποιούσα ότι ο χρόνος δεν δουλεύει για μας. Ούτε καν μια διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν πετύχαμε. Φαίνεται απευθυνόμουν σε ώτα μη ακουόντων. Η ηγεσία της χώρας προτίμησε την πεπατημένη.

Συμμερίζομαι την αγωνία και το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, για κινητοποίηση με όραμα την επανένωση της Πατρίδας μας και το τέλος της κατοχής.

Μια πατριωτική εγρήγορση που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας, της παραίτησης και της de facto αποδοχής του status quo.

Σε αυτό τον ιερό αγώνα συντάσσομαι. Δηλώνω παρών και καταθέτω την υποψηφιότητά μου για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία.

Πάνω απ’ όλα, για μια Επανενωμένη Πατρίδα. Μαζί Προχωρούμε».

Θα τον διαγράψουν;

Στην Πινδάρου επικρατεί έντονος προβληματισμός γύρω από το θέμα. Η ηγεσία προχώρησε λίγο μετά το μεσημέρι σε συνεδρία μέσω τηλεδιάσκεψης, ως αποτέλεσμα της οποίας εκδόθηκε ανακοίνωση το απόγευμα. Ακούστηκαν διάφορες σκέψεις και ουσιαστικά αυτό που απομένει πλέον να γίνει είναι η επισημοποίηση της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός των διαδικασιών του κόμματος.

Αυτό θα ξεκαθαρίσει εάν, όταν ανοίξει η διαδικασία στο ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές και οριστεί η ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος, ο τέως πρόεδρος του κόμματος δεν προσέλθει για να καταθέσει το ενδιαφέρον του. Σε αυτό το σενάριο, η ηγεσία του κόμματος αναμένεται να προχωρήσει με εισήγηση για τη διαγραφή του από το κόμμα, όπως εξάλλου προβλέπεται και στο καταστατικό.

Στη χθεσινή ανακοίνωση, η Πινδάρου επικαλέστηκε το καταστατικό λειτουργίας του ΔΗΣΥ και υπέδειξε πως δεν είναι θέμα προσώπων αλλά θεσμών.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός λειτουργεί στη βάση του Καταστατικού του και των συλλογικών του αποφάσεων. Όποιος ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ασφαλώς έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος και προστίθεται:

«Η μοναδική οδός για τη διεκδίκηση του χρίσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι οι θεσμοθετημένες καταστατικές διαδικασίες του κόμματος.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου γνωρίζει τη σημασία των διαδικασιών και της συλλογικής απόφασης.



Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα θεσμών, σεβασμού στα δεκάδες χιλιάδες μέλη και ενότητας της παράταξης.

Θα τηρηθούν οι κανόνες και οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα και τα μέλη του ΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Η Ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού θα συνεδριάσει αύριο (σ.σ. σήμερα), όπως είχε ήδη προγραμματιστεί, σε συνέχεια της συνεδρίας της προηγούμενης εβδομάδας», καταλήγει η ανακοίνωση.