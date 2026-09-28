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Στην ελίτ των κορυφαίων παγκόσμιων προορισμών για συνταξιούχους εδραιώνεται η Κύπρος, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία ανόδου στον Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης Global Retirement Index» της Natixis Investment Managers 2026 (GRI).

Σκαρφαλώνοντας στην 23η θέση παγκοσμίως από την 25η θέση το 2025, η χώρα αναδεικνύεται στην πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη δύναμη της Μεσογείου, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Ιταλία και πλησιάζοντας την Μάλτα. Το «κλειδί» πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται στο εξαιρετικά ελκυστικό φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, το οποίο αντισταθμίζει τις πιέσεις που δέχεται ο τομέας της υγείας και μετατρέπει το νησί σε ιδανικό καταφύγιο για τη ζωή μετά την αγορά εργασίας. Η συνολική της βαθμολογία αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 68%.

Ο δείκτης δεν περιορίζεται στην οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων. Αξιολογεί συνολικά τις συνθήκες που διαμορφώνουν τη ζωή μετά την έξοδο από την αγορά εργασίας. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται τέσσερις βασικοί τομείς: η οικονομική κατάσταση κατά τη συνταξιοδότηση, η ευημερία, η υγεία και η ποιότητα ζωής. Για την Κύπρο βαθμολογία διαμορφώθηκε σε: 67% στην οικονομική κατάσταση κατά τη συνταξιοδότηση, 66% στην ευημερία, 80% στην υγεία, 61% στην ποιότητα ζωής. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νορβηγία, ενώ στη δεύτερη ακολουθεί η Ιρλανδία.

Οικονομικά στη συνταξιοδότηση (Finances in Retirement): Αποτελεί την κατηγορία-κλειδί για τη φετινή άνοδο, με τον σχετικό υποδείκτη να κάνει άλμα 12 θέσεων και να σκαρφαλώνει στη 19η θέση (με τη βαθμολογία να αυξάνεται στο 67%).

Πληθωρισμός: Ο δείκτης πληθωρισμού σημείωσε άνοδο 11 θέσεων, καθώς η χώρα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να εξαλείψει τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Επιτόκια: Ο δείκτης των επιτοκίων ενισχύθηκε κατά 6 θέσεις, φτάνοντας στην 27η.

Φορολογική πίεση: Βελτιώθηκε κατά 3 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 8η θέση παγκοσμίως μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο 13 ποσοστιαίων μονάδων, εδραιώνοντας τη φήμη της Κύπρου ως ενός εξαιρετικά ελκυστικού φορολογικού προορισμού για τους συνταξιούχους.

Υγεία (Health): Παρά τη γενική άνοδο της χώρας, ο συγκεκριμένος υποδείκτης παρουσίασε απότομη κάμψη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, συγκρατώντας μια ακόμα μεγαλύτερη άνοδο στον γενικό πίνακα

Θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη

Για να κατανοήσουμε τη θέση της Κύπρου, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στον δείκτη χωρίζονται σε τρεις βασικές ταχύτητες:

Κορυφαία ευρωπαϊκή ταχύτητα

Οι χώρες αυτές προσφέρουν τα κορυφαία συστήματα υγείας, ποιότητας ζωής και οικονομικής ασφάλειας στον κόσμο. Πρώτη η Νορβηγία (83%), σταθερά στην κορυφή του κόσμου. Δεύτερη η Ιρλανδία (81%), διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Τρίτη η Ολλανδία (79%), σημείωσε άνοδο ξεπερνώντας την Ελβετία. Τέταρτη η Ελβετία (79%) και υποχώρησε ελαφρώς, κυρίως λόγω πιέσεων στην υλική ευημερία. Πέμπτη η Δανία & όγδοο το Λουξεμβούργο , συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή ελίτ. Ένατη η Ισλανδία, Παρά τη δραματική πτώση της λόγω του δείκτη ανεργίας, παραμένει οριακά στο top 10.

Μεσαία ευρωπαϊκή ταχύτητα (Θέσεις 11–25)

Εδώ συναντάμε την Κύπρο, η οποία πλέον ανταγωνίζεται ευθέως παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μάλτα (11η θέση, hγείται της Νότιας Ευρώπης, Ρωσία (14η θέση), Σημείωσε άνοδο 6 θέσεων λόγω ευρύτερων βελτιώσεων. Σλοβακία (16η θέση) & Βέλγιο (18η θέση). Ηνωμένο Βασίλειο (21η θέση) & Ιταλία (22η θέση) , pαρουσίασαν άνοδο 5 θέσεων η καθεμία.

Κύπρος (23η θέση – 68%),Ξεπερνά χώρες όπως η Αυστρία (23η μετά από πτώση) και το Λουξεμβούργο σε συγκεκριμένους υποδείκτες (όπως η φορολογία).

Χαμηλή ευρωπαϊκή ταχύτητα (Θέσεις 26 και κάτω)

Χώρες που αντιμετωπίζουν έντονες δομικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των πιέσεων στα δημόσια οικονομικά. Ελλάδα (36η θέση – 52%).