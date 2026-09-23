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Απαντούν στην πρόσκληση του υπουργού Εργασίας οι κοινωνικοί εταίροι και τη Δευτέρα καταθέτουν τις θέσεις τους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Ωστόσο, αυτές, δεν θα είναι οι τελικές τους προτάσεις. Η συζήτηση θα συνεχιστεί ενώπιον του Σώματος, τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει η Βουλή να εξετάσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο, δηλαδή στις 13 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, ή περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα έχουν συνέλθει και τα αρμόδια συλλογικά όργανα των κοινωνικών εταίρων, τα οποία θα «κλειδώσουν» τις θέσεις τους. Πάντως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προκύπτει ότι θα διεξαχθεί μάχη στη Βουλή με σημεία αιχμής τις αυξήσεις στις συντάξεις, σε συνδυασμό με τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας.

«Δεν βγαίνουμε»

Μιλώντας χθες στο κρατικό ραδιόφωνο, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πρότασης, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της κοστολόγησης, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι παραμένει αμετάβλητη ως προς τη φιλοσοφία της και βασίζεται στις αναλογιστικές μελέτες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), με βασικό στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τόσο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και των δημόσιων οικονομικών.

Αναφερόμενος στο θέμα της χρηματοδότησης των αυξήσεων και στο ποσό που τελικά θα δώσει η κυβέρνηση, ο Μαρίνος Μουσιούττας υποστήριξε ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα δημόσια οικονομικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και δεν μπορούν να εξετάζονται ως δύο ανεξάρτητα ζητήματα. Χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι πρόκειται για δυο «αλληλένδετα ταμεία».

Μάλιστα, επισήμανε ότι ακόμα και η απόφαση της κυβέρνησης να τερματίσει τη διαχρονική πρακτική δανεισμού από το ΤΚΑ και να προχωρήσει σταδιακά στην επιστροφή των ποσών που οφείλονται και ανέρχονται περίπου στα 12 δις, θα πρέπει να υπολογιστεί ως μέρος του κόστους.

«Όσοι αμφισβητούν την κοστολόγηση της μεταρρύθμισης, διαφωνούν κυρίως με τη φιλοσοφία του υπολογισμού και όχι με τα ίδια τα δεδομένα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ισοζυγισμένη πρόταση με βάση τις δυνατότητες τόσο του Ταμείου όσο και του κράτους», σημείωσε. Καταληκτικά, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι να βελτιωθούν οι συντάξεις χωρίς να μεταφερθούν πρόσθετα βάρη στις επόμενες γενιές. «Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα, όμως δεν βγαίνουν οι αριθμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάχη στη Βουλή

Από την άλλη, όπως πληροφορούμαστε, οι κοινωνικοί εταίροι ετοιμάζονται πυρετωδώς για να καταθέσουν τις δικές τους εισηγήσεις, τόσο για τους δυο πυλώνες που βρίσκονται υπό συζήτηση, δηλαδή τον «1» και τον «0», αλλά και για το δεύτερο πυλώνα που αφορά στα Ταμεία Προνοίας.

Ωστόσο, το σημείο αυτό αναμένεται ότι θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η παραδοχή της κυβέρνησης πως δεν μπορεί να στηρίξει με πρόσθετα χρήματα την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, δείχνει την αναγκαιότητα της άμεσης προώθησης των Ταμείων Προνοίας, αφού ακόμη και με τις αλλαγές, δεν καλύπτεται ο στόχος της επάρκειας συντάξεων. Εδώ έρχονται οι εργοδοτικές οργανώσεις, για τις οποίες η υποχρεωτικότητα στα Ταμεία Προνοίας αποτελεί κόκκινη γραμμή και επ’ ουδενί δεν πρόκειται να την αποδεχτούν. Ως εκ τούτου, η μάχη αναμένεται να δοθεί τόσο μεταξύ εταίρων και κυβέρνησης, όσο και μεταξύ των ίδιων των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή συντεχνιών και εργοδοτών.

«Ευλογία τα Ταμεία Προνοίας»

Στο μεταξύ, μιλώντας χθες μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, ο Γιώργος Κουκουμάς, πρόεδρος της Επιτροπής, υποστήριξε ότι τα ταμεία προνοίας είναι μεγάλη ευλογία για τους εργαζομένους. Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου περί της ίδρυσης των δραστηριοτήτων και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία συζητείται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Κουκουμάς ανέφερε ότι τα ταμεία προνοίας είναι αποκούμπι για τους εργαζομένους και είναι αναγκαιότητα για να ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων. Πόσο δε μάλλον, συνέχισε, που ζούμε σε μία χώρα, η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πανευρωπαϊκά στα άτομα που εργάζονται μετά το όριο συνταξιοδότησης, επειδή δεν τους αρκεί η σύνταξη για να ζήσουν.

Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο η σύνταξη αναπληρώνει το εισόδημα που είχε ο εργαζόμενος πριν βγει σε σύνταξη κατά 40%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι συντάξεις αναπληρώνουν το εισόδημα κατά 70%».