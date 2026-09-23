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Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 θα υποβάλλονται αιτήσεις για την οικονομική στήριξη ιδιοκτητών γης στον Ακάμα, με ετήσια επιδότηση έως €6.600 ανά δικαιούχο. Η ενίσχυση αφορά το Μέτρο 1 των αντισταθμιστικών μέτρων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και συνδέεται με τη διατήρηση των τεμαχίων στην υφιστάμενη φυσική τους κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.support-akamas.com, από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μετά τις 15 Νοεμβρίου δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

Το μέτρο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης εντός των ορίων του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, με τεμάχια που εμπίπτουν σε πολεοδομικές ζώνες προστασίας, γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες. Οι εκτάσεις αυτές ανέρχονται συνολικά σε περίπου 93.460 δεκάρια.

Η ετήσια ενίσχυση καθορίζεται σε €600 ανά εκτάριο, δηλαδή €60 ανά δεκάριο, με ανώτατο ποσό τις €6.600 ανά δικαιούχο. Για τον καθορισμό της λήφθηκαν υπόψη τα ενοίκια γεωργικής γης στην περιοχή και η περιβαλλοντική συνεισφορά της ιδιοκτησίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €25 εκατ. για την περίοδο 2024-2028, από εθνικούς πόρους. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου, το μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και τα οφέλη των πρόσθετων κοινωνικοοικονομικών μέτρων που έχουν δρομολογηθεί για την περιοχή.

Οι όροι για τη διατήρηση των τεμαχίων

Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και να διατηρούν την περιουσία τους στην υφιστάμενη φυσική της κατάσταση.

Εφόσον σε ένα τεμάχιο ασκείται ήδη γεωργική δραστηριότητα, αυτή μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Αν βρίσκεται σε αδράνεια, πρέπει να διατηρηθεί η φυσική του βλάστηση, χωρίς επεμβάσεις που διαταράσσουν το τοπίο.

Δεν επιτρέπεται η περίφραξη του τεμαχίου ή άλλη παρέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική του κατάσταση. Παράλληλα, τεμάχια με παράνομες αναπτύξεις ή δραστηριότητες εξαιρούνται από την επιδότηση.

Τα τεμάχια με γεωργική δραστηριότητα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα εκταρικά σχέδια του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και να επιδοτούνται από το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Οι υφιστάμενοι χρήστες δεν χρειάζεται να αλλάξουν τις καλλιεργητικές τους πρακτικές.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη γης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ταυτοποιημένου λογαριασμού CYlogin, πρώην Αριάδνη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πλατφόρμα επιτρέπει την υποβολή της αίτησης με τέσσερα κλικ και την αυτόματη τεκμηρίωση της ιδιοκτησιακής ιδιότητας. Οι πληρωμές θα διενεργούνται από το Συντονιστικό Γραφείο Ακάμα.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 22408952 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση support-akamas@moa.gov.cy.

Το Υπουργείο καλεί τους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν το μέτρο, το οποίο αποσκοπεί στην οικονομική τους στήριξη και στη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας του Ακάμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο έχει ήδη τύχει θετικής αποδοχής από την τοπική κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ