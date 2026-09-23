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Με μια χαρακτηριστική φράση, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το τέλος της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και την αρχή μιας νέας περιόδου, αυτής της Υπερνοημοσύνης (Superintelligence).

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφέρθηκε στη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εποχή μας αλλά και στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων, ενώ εισήγαγε και μία παραλαγγή του ονόματος της νέας τεχνολογίας.

Όπως τόνισε αναφερόμενος στην AI τεχνολογία, «η χρήση της λέξης ”τεχνητή” κάνει τη νοημοσύνη να ακούγεται ψεύτικη» και στη συνέχεια ανακοίνωσε την επίσημη αλλαγή του ονόματός της σε όλα τα κρατικά έγγραφα των ΗΠΑ από Artificial Intelligence σε Super Intelligence.

Trump changes AI’s name to Super Intelligence (SI).



He says use of the word “artificial” makes intelligence “sound fake.” pic.twitter.com/LLGyPu92Zk — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

«Από εδώ και στο εξής, όλα τα έγγραφα των Ηνωμένων Πολιτειών -και, ελπίζουμε, ολόκληρου του κόσμου- θα χρησιμοποιούν τον πολύ πιο ακριβή όρο ”υπερνοημοσύνη”, αντί για ”τεχνητή νοημοσύνη”.

»Με άλλα λόγια, καλωσορίσατε στον νέο κόσμο της SI. Ας δούμε αν θα επικρατήσει. Ακούγεται πολύ καλύτερα» είπε χαρακτηριστικά.

Trump on AI:



Whoever wins AI — you have to remember this — and now I say, whoever wins SI, whoever wins superintelligence, wins.



That’s the group that wins.



And we’re leading now over China by a lot, and everyone else. We’re going to keep it that way. We’re going to keep it… pic.twitter.com/U3vFTZenHs September 22, 2026

Τραμπ: Όποιος κερδίσει στον τομέα της Υπερνοημοσύνης είναι ο νικητής – Είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα

«Όποιος κερδίσει στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης -πρέπει να το θυμάστε αυτό-, όποιος κερδίσει στον τομέα της Υπερνοημοσύνης κερδίζει. Αυτή είναι η ομάδα που κερδίζει. Και αυτή τη στιγμή προηγούμαστε της Κίνας κατά πολύ, καθώς και όλων των άλλων. Και θα διατηρήσουμε αυτή τη θέση. Θα συνεχίσουμε με πολύ, πολύ ξεκάθαρο και πολύ ισχυρό τρόπο. Δεν πρόκειται να περιορίσω την ανάπτυξη, κάτι που θα είναι μεγαλύτερο από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Πολλοί λένε ότι θα είναι μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση ή ακόμη και από το ίδιο το διαδίκτυο. Και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

iefimerida.gr