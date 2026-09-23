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Εξελίξεις στο πλαίσιο της υπόθεσης των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών για την οποία κατηγορούνται μεταξύ άλλων η πρώην διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε χθες η ιστοσελίδα Reporter ανάμεσα στα εν λόγω διαβαθμισμένα έγγραφα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δικαστικής διαδικασίας βρίσκονται και επιστολές από πλευράς Αριστοτέλους προς τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022.

Αυτές αφορούσαν την υπόθεση της διαμάχης της με τον τότε ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό. Ενημέρωνε σχετικά τον Πρόεδρο για τις θέσεις της σε σχέση με ενέργειες που είχε κάνει ο Κατσουνωτός ως προϊστάμενος της ΥΚΑΝ και για τις οποίες αργότερα τον κατήγγειλε. Το θέμα έχει προϊστορία…

Ο «Φ» σε ένα από τα δημοσιεύματά του στο πλαίσιο δημοσιογραφικής κάλυψης της υπόθεσης, στις 19/6/2022, υπό τον πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα ήξεραν όλα εδώ κι ένα μήνα», είχε αποκαλύψει ότι ένα 30ήμερο πριν γίνει γνωστή η υπόθεση με την κόντρα Αριστοτέλους-Κατσουνωτού, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας γνώριζαν τα πάντα. Εξηγούσαμε ότι η Αριστοτέλους είχε ενημερώσει τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Γιώργο Σαββίδη γραπτώς. Τότε ο Αναστασιάδης επιχείρησε να μας διαψεύσει κατηγορηματικά κάνοντας λόγο για fake news, ενώ χαρακτήρισε τον γράφοντα ως «ευρηματικό δημοσιογράφο». Τελικά, τα έγγραφα δείχνουν πως άλλος ήταν ο ευρηματικός…

Φ.Μ.