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Στα 31 του χρόνια, ο Τζέιμι Μπίτον έχει ήδη συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή συλλογή ακαδημαϊκών τίτλων από ορισμένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του κόσμου.

Για τους περισσότερους, ένα πτυχίο από το Χάρβαρντ θα αποτελούσε σημαντικό ακαδημαϊκό επίτευγμα. Για τον επιχειρηματία Τζέιμι Μπίτον, ο οποίος μεγάλωσε στο Όκλαντ, αποτέλεσε μόνο την αρχή.

Ο συνιδρυτής της Crimson Education έχει μέχρι σήμερα σπουδάσει σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τα μαθηματικά, τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, τη δημόσια πολιτική, τα χρηματοοικονομικά, την εκπαίδευση, τις διεθνείς σχέσεις, την πολιτική υγείας και τη δημοσιογραφία.

Και στα 31 του, όπως αναφέρεται, συνεχίζει να σπουδάζει.

Έγινε δεκτός σε 25 πανεπιστήμια στα 18 του

Σε προφίλ που του αφιέρωσαν οι New York Times για την ασυνήθιστη επιμονή του στην ανώτατη εκπαίδευση, αναφέρεται ότι εργάζεται πλέον για ένα ακόμη μεταπτυχιακό, αυτή τη φορά στην επιστήμη δεδομένων στο πανεπιστήμιο Brown.

Το ακαδημαϊκό του βιογραφικό εκτείνεται ήδη στα πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Στάνφορντ, Οξφόρδη, Γέιλ, Πρίνστον, Πενσυλβάνια, Τσινγκχουά, King’s College του Λονδίνου, Κορνέλ, Ντάρτμουθ και Κολούμπια. Το τρέχον προφίλ της Crimson για τον Νεοζηλανδό συνιδρυτή της καταγράφει τίτλους από δέκα από αυτά τα ιδρύματα, μεταξύ αυτών και το πρόσφατα ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό στη δημοσιογραφία από το Κολούμπια.

Σπουδές σε Χάρβαρντ, Στάνφορντ, Γέιλ και Οξφόρδη

Ο Μπίτον γιόρτασε την αποφοίτησή του από το Κολούμπια τον Ιούνιο, δηλώνοντας ότι η διπλωματική του εργασία εξέταζε τον Γουίνστον Πίτερς, το κόμμα New Zealand First και «το μέλλον του λαϊκιστικού εθνικισμού στη νεοζηλανδική πολιτική».

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι προφανές: μπορεί ο Νεοζηλανδός να γίνει ο πιο μορφωμένος άνθρωπος στον κόσμο; Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μπίτον πλησιάζει πλέον το έδαφος που καταλαμβάνουν ορισμένοι από τους πιο παραγωγικούς αιώνιους φοιτητές του πλανήτη. Ο Αμερικανός Μπέντζαμιν Μπόλτζερ έχει συγκεντρώσει 16 πτυχία μέχρι την ηλικία των 50, ενώ ο Μάικλ Νίκολσον έχει αποκτήσει πάνω από 30. Με τον τρέχοντα ρυθμό του Μπίτον, υπάρχει άφθονος χρόνος για να τους φτάσει.



Η ακαδημαϊκή του εμμονή ξεκίνησε στο Όκλαντ. Στην τελευταία του χρονιά στο King’s College, ο Μπίτον υπέβαλε αίτηση σε 25 πανεπιστήμια και έγινε δεκτός και από τα 25. Επέλεξε το Χάρβαρντ, όπου αποφοίτησε με άριστα το 2016 αποκτώντας προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τα οικονομικά.

Ακολούθησαν ΜΒΑ και πτυχίο στην εκπαίδευση στο Στάνφορντ, διδακτορικό στη δημόσια πολιτική στην Οξφόρδη ως υπότροφος Ρόουντς, νομική στο Γέιλ και περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα κορυφαία ιδρύματα. Το βιογραφικό της ίδιας της Crimson τον αναφέρει επίσης ως υπότροφο Σβαρτσμάν στο Τσινγκχουά και υπότροφο Άρτζεϊ Μίλερ στο Στάνφορντ.

Παρ’ όλα αυτά, το πανεπιστήμιο δεν υπήρξε ποτέ η κύρια απασχόλησή του. Ο Μπίτον ίδρυσε την εκπαιδευτική συμβουλευτική εταιρεία Crimson Education ως έφηβος και παραμένει διευθύνων σύμβουλός της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον διεθνώς, βοηθώντας φοιτητές να εισαχθούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πανεπιστήμια.

«Ο Thanos του LinkedIn»

Το εντυπωσιακό προφίλ του στο LinkedIn έχει γίνει διαδικτυακό φαινόμενο, γεννώντας memes και το παρατσούκλι «ο Thanos του LinkedIn». Ο ίδιος όμως διευκρίνισε στους New York Times ότι η συλλογή πτυχίων δεν αφορά απλώς την προσθήκη διάσημων ονομάτων πανεπιστημίων στο βιογραφικό του. «Τα πρώτα πέντε πτυχία είχαν ξεκάθαρο στοιχείο απόκτησης δεξιοτήτων», εξήγησε. «Έκτοτε, έχει να κάνει πραγματικά με το να ακολουθώ διαφορετικά πάθη και περιέργειες».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας σερ Τζον Κι, πρόεδρος της Crimson Education και ο άνθρωπος που τέλεσε τον γάμο του Μπίτον, πήγε ακόμη πιο μακριά όταν ρωτήθηκε γι’ αυτόν από τους New York Times, κατατάσσοντάς τον αστειευόμενος αμέσως πίσω από τον πιο διάσημο επιστήμονα της Νέας Ζηλανδίας, τον Έρνεστ Ράδερφορντ. «Και το λέω μόνο επειδή είναι δύσκολο να πάρεις αυτόν τον τίτλο από τον άνθρωπο που “χώρισε” το άτομο», σχολίασε ο Κι.

Για τον Μπίτον πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει ημέρα αποφοίτησης που να σηματοδοτεί το τέλος του πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στην Ινδία, όπως ανέφεραν οι New York Times, ολοκλήρωνε μια εργασία τέλους εξαμήνου για το μεταπτυχιακό του στην επιστήμη δεδομένων στο Brown. Ο επόμενος τίτλος σπουδών του, με άλλα λόγια, μπορεί ήδη να βρίσκεται σε εξέλιξη.

iefimerida.gr