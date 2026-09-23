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Με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις και να πλήττει τα μικρομεσαία αμερικανικά νοικοκυριά, ο Πρόεδρος Τραμπ προσδοκεί να εξασφαλίσει ευνοϊκές για τις ΗΠΑ εμπορικές συμφωνίες στις συνομιλίες που θα έχει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, ο οποίος φθάνει βράδυ Τετάρτης (11.30 ώρα Κύπρου) στην Ουάσινγκτον.

Από τα κορυφαία οικονομικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η ανάγκη να παραταθεί η δασμολογική εκεχειρία που ανακοινώθηκε στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο και η οποία λήγει στις 10 Νοεμβρίου. Μια παράταση θα ικανοποιούσε όλους τους παίκτες στο παγκόσμιο εμπόριο και ιδιαίτερα τον Κινέζο Πρόεδρο, που ενδιαφέρεται για συνέχιση της ανοδικής πορείας των εξαγωγών της χώρας του.

Όπως γράφει το Reuter, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμσον Γκριρ, δήλωσε ότι οι χώρες θα κάνουν «ορισμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα γεωργικά και τα μη δασμολογικά εμπόδια», εννοώντας μια αμοιβαία μείωση των δασμών για προϊόντα αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Κίνα έτοιμη να μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.

Η παραγγελία από Boeing

Από τα θέματα που καλύπτουν εντονότερα τα αμερικανικά ΜΜΕ σε σχέση με την επίσκεψη Σι είναι η άσκηση πίεσης από τον Πρόεδρο Τραμπ για υλοποίηση από μέρους της Κίνας των συμφωνιών που είχαν γίνει στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, για αγορά 200 αεροσκαφών Boeing και αμερικανικών γεωργικών προϊόντων αξίας περίπου 17 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία για τα 200 Boeing εξακολουθεί μεν να υφίσταται, αλλά καθυστερεί η υλοποίησή της, χωρίς να είναι σαφείς οι λόγοι. Ο Τραμπ είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η Κίνα θα μπορούσε να αυξήσει την παραγγελία Boeing, σε μέχρι 750 αεροσκάφη. Όπως σημειώνει το Reuter, η διευθύνουσα σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, υποβάθμισε τις προσδοκίες ότι η Κίνα θα μπορούσε να κάνει μια ακόμη παραγγελία αεροσκαφών Boeing στη διάρκεια της επίσκεψης Σι.

Μετά τη σύνοδο κορυφής του Μαΐου στο Πεκίνο, είχε ανακοινωθεί ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικά γεωργικά προϊόντα αξιας τουλάχιστον 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην τριετία 2026-28.

Η Κίνα αύξησε μεν τις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων αλλά απέχει από την υλοποίηση της συμφωνίας που αντιστοιχεί στο 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται ότι θα πιέσει τον Κινέζο φιλοξενούμενό του ώστε το Πεκίνο να διευκολύνει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών ζωτικής σημασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, για χρήση τους σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την αεροδιαστημική και την άμυνα.

Η Κίνα ελέγχει έως και το 70% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών, το 85% της δυναμικότητας διύλισης και περίπου το 90% της παραγωγής κραμάτων και μαγνητών σπάνιων γαιών, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων AlixPartners, που επικαλείται το Reuters.