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Νέα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας προαναγγέλλει η Κυβέρνηση, με τον υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, να δείχνει προς το Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου για τη λήψη αποφάσεων.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και στον Νικήτα Κυριάκου, ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα, τα οποία, όπως είπε, θα ανακοινωθούν «όταν κριθεί σκόπιμο και την ώρα που πρέπει». Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει ακόμη τελική κοστολόγηση, καθώς δεν έχουν ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις.

Στο κάδρο τα καύσιμα

Με τις τιμές των καυσίμων να πιέζουν ολοένα και περισσότερο τους καταναλωτές, ο Μάκης Κεραυνός υπέδειξε ότι, παρά τις αυξήσεις, η Κύπρος παραμένει, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η 5η φθηνότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη βενζίνη.

«Μπορείτε να φανταστείτε πού θα ήταν οι τιμές αν δεν έπαιρνε μέτρα η Κυβέρνηση», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Στις 10 Σεπτεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο παρέτεινε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) κατά 8,33 σεντ το λίτρο σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.

Ανοιχτό άφησε και το ενδεχόμενο παρέμβασης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου έχει φθάσει, όπως τέθηκε στη συνέντευξη, στο €1,60. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευτυχώς λόγω καιρικών συνθηκών δεν το χρειαζόμαστε ακόμη. Όταν το χρειαστούμε θα αποφασίσουμε», είπε.

Υπάρχουν όρια στον ΦΠΑ

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το 5%, επικαλούμενος τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Απέρριψε παράλληλα τις επικρίσεις περί «διπλής φορολογίας», λόγω επιβολής ΦΠΑ μετά τους φόρους κατανάλωσης, σημειώνοντας ότι το θέμα συζητήθηκε επανειλημμένα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαφορετικού χειρισμού.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος διαχέεται στην αγορά και στις τιμές άλλων προϊόντων, παραπέμποντας στις υφιστάμενες επιδοτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και στον μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη.

«Λαϊκισμός χωρίς φραγμούς»

Αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για «λαϊκισμό χωρίς φραγμούς». Επικαλέστηκε την πορεία της οικονομίας και υποστήριξε ότι, παρά τις διεθνείς και γεωπολιτικές πιέσεις, η Κύπρος βρίσκεται συγκριτικά σε καλή θέση.

«Δεν έχουμε λύσει τα προβλήματα», παραδέχθηκε, τονίζοντας ωστόσο ότι στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι τα οφέλη από την ανάπτυξη να μετακυλίονται στους πολίτες.