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Ψυχολογική στήριξη για διαχείριση άγχους, στρες, τραυματικών γεγονότων ζήτησαν 114 μέλη της Αστυνομίας την τελευταία 5ετία, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν επισκεφθεί ιδιώτη ιατρό για στήριξη.

Πολλές φορές οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ δυσάρεστες εμπειρίες, αποκρουστικές σκηνές και τραγωδίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχειριστούν τον ανθρώπινο πόνο που έχει επιπτώσεις στους ίδιους. Με αφορμή το περιστατικό της 30ής Ιουνίου στη Λεμεσό με την αυτοχειρία αστυφύλακα, όπου συνάδελφοί του έσπευσαν στη σκηνή δίχως να γνωρίζουν ποιο ήταν το θύμα, υποβλήθηκε σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ, κ. Νίκου Γεωργίου, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης για τις ενέργειες που γίνονται για την ψυχολογική στήριξη των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, Κώστα Φυτιρή, στην Αστυνομία Κύπρου λειτουργεί ο Κλάδος Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος στελεχώνεται από δυο καταρτισμένα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων. Αποστολή του Κλάδου είναι η προαγωγή και η αποκατάσταση, όπου χρειάζεται, της ψυχικής υγείας των μελών της Αστυνομίας. Στο πλαίσιο των καθηκόντων των μελών του Κλάδου Στήριξης, αναφέρει ο υπουργός Δικαιοσύνης, είναι ο σχεδιασμός δράσεων πρόληψης όπως η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση του εργασιακού άγχους και την υποστήριξη των μελών της Αστυνομίας κατά την αντιμετώπιση απαιτητικών ή κρίσιμων περιστατικών.

Όπως αναφέρεται, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, γι’ αυτό και τα καθήκοντα των μελών του Κλάδου Στήριξης περιλαμβάνουν την ψυχοεκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας σε θέματα άγχους, στρες, τραυματικών γεγονότων, διαταραχής μετατραυματικού στρες, εργασιακού στρες και ψυχικής ανθεκτικότητας. Την τελευταία πενταετία έγιναν διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου συνολικής διάρκειας 491 διδακτικών ωρών, τις οποίες έχουν παρακολουθήσει πέραν των 2.500 μελών της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, έχουν διοργανωθεί 11 εκπαιδευτικές δράσεις/βιωματικά εργαστήρια με εξωτερικούς συνεργάτες, στις οποίες έλαβαν μέρος 170 μέλη.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση, πέραν των ψυχοεκπαιδεύσεων, διευθετούνται εμπιστευτικές προσωπικές συναντήσεις με μέλη που το επιθυμούν ή μετά από παραπομπή τους από τους προϊστάμενούς τους, αλλά πάντοτε με τη συγκατάθεση του μέλους. Οι συναντήσεις γίνονται σε χώρους εκτός αστυνομικών εγκαταστάσεων, στις οικείες επαρχίες, για διευκόλυνση των μελών. Την τελευταία πενταετία υπήρξαν 114 νέες περιπτώσεις που απευθύνθηκαν αυτόβουλα στον Κλάδο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης, τα μέλη του Κλάδου Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού δύνανται να επικοινωνήσουν αυτόβουλα με μέλη μετά από κρίσιμα συμβάντα για διευθέτηση είτε προσωπικών εμπιστευτικών συναντήσεων ή ολιγόωρης ομαδικής ψυχοεκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη σε ψυχολόγο γίνεται εθελοντικά, καθότι το νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο δεν προνοεί υποχρεωτική επίσκεψη/παρακολούθηση από ψυχολόγο. Κάθε περίπτωση εξετάζεται με εχεμύθεια, εξατομικευμένα, και τυγχάνει χειρισμού με πλήρη σεβασμό στην ιδιωτικότητα του μέλους, αλλά και στην εμπιστευτικότητα των συναντήσεων. Η διευθέτηση συναντήσεων, οι συναντήσεις και το περιεχόμενό τους προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο και την εμπιστευτικότητα, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε καταχώριση ή αναφορά στον προσωπικό φάκελο των μελών. Τα μέλη της Αστυνομίας μπορούν να επικοινωνούν αυτόβουλα και απευθείας με τον Κλάδο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ όπου κρίνεται σκόπιμο, συστάσεις για επικοινωνία μπορούν να γίνουν και από τους προϊστάμενούς τους.