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Ένα ξεχωριστό φεστιβάλ διοργανώνεται στην πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την ενημέρωση για την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για το 1ο Φεστιβάλ Κλιματικής Προσαρμογής, το οποίο διοργανώνεται στην Κύπρο, με θέμα «Η Μεσόγειος που επιθυμούμε».

Όσοι επισκεφθούν το φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να γνωρίσουν τις κλιματικές προκλήσεις (π.χ. ξηρασία, πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές κ.ά.) που αντιμετωπίζει η Μεσογειακή περιφέρεια και ν’ ανακαλύψουν λύσεις για ένα κλιματικά ανθεκτικότερο μέλλον.

Το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (CEA) και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Έρευνας & Καινοτομίας DesirMED (Demonstration & mainstreaming of nature-based solutions for climate resilient transformation in the Mediterranean) και στηρίζεται από το Λάρνακα2030.

Οι διοργανωτές θα μεταμορφώσουν την Πλατεία Ευρώπης σε μια μικρή «Μεσόγειο», απλώνοντας έναν γιγαντιαίο διαδραστικό χάρτη, που αναφέρουν πως ίσως είναι ο μεγαλύτερος που έχει εκτυπωθεί ποτέ. Με τη βοήθεια του χάρτη, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ταξιδέψουν από τις ακτές του Ατλαντικού της Πορτογαλίας μέχρι τη Λάρνακα, να εξερευνήσουν διάφορες περιοχές και ν’ ανακαλύψουν πώς άνθρωποι και φύση συνδέονται και συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες θα γνωρίσουν, επίσης, λύσεις που βασίζονται στη φύση, οι οποίες όχι μόνο συμβάλλουν στην προσαρμογή όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά και στη δημιουργία πολλαπλών ωφελημάτων για τη βιοποικιλότητα και τους ίδιους τους ανθρώπους.