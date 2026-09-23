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Μαραθώνιο επαφών ξεκίνησε η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Συναντήθηκε ήδη με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και θα συνεχίσει τη συζήτηση με τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Η Λευκωσία σημειώνει με ενδιαφέρον την κινητικότητα των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όταν θα γίνει και η συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, δεν αποκλείεται να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις. Όλα, πάντως, εξαρτώνται από την ίδια την Τουρκία, η οποία δεν δείχνει διάθεση να μετακινηθεί από τη θέση της για λύση «δύο κρατών».

Καλή η συνάντηση

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε τις εξελίξεις με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε συνάντηση που κράτησε περίπου μία ώρα. Της παρουσίασε τις ιδέες του για το πώς μπορεί να προχωρήσει η προσπάθεια στο Κυπριακό, όπως είχε κάνει και στην τελευταία του συνάντηση με τον Έρχιουρμαν, πριν από μία εβδομάδα.

Η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη συνάντηση πολύ καλή. Από εδώ και πέρα, όλοι περιμένουν να δουν τι θα αποδώσουν οι επόμενες επαφές της Ολγκίν, η οποία έχει ήδη κλείσει ραντεβού με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή.

Λακωνικές οι δηλώσεις

Τόσο η Ολγκίν όσο και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν λακωνικοί στις δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κα Ολγκίν χαρακτήρισαν τη συνάντηση καλή και εποικοδομητική. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, η απεσταλμένη του ΓΓ δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για πρόοδο στο Κυπριακό.

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου.

Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Πέρα από όσα συζητήθηκαν με την Ολγκίν, η Λευκωσία σημειώνει με ικανοποίηση την ευρύτερη προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα του ίδιου του Γενικού Γραμματέα.

Η κυπριακή πλευρά δεν θεωρεί τυχαίο ότι, στη χθεσινή σύντομη ανακοίνωση της Γραμματείας του ΟΗΕ για τη συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Κυπριακό αναφέρεται πρώτο στα θέματα που συζητήθηκαν.

Την εκτίμηση αυτή ενισχύουν οι πληροφορίες που φτάνουν στη Λευκωσία για τις επαφές του ΓΓ του ΟΗΕ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, όπου το Κυπριακό είναι ένα από τα θέματα που θέτει στην ατζέντα.

Ο παράγοντας Τουρκία

Καθοριστικός παράγοντας για να υπάρξει η πρόοδος που ζήτησε ο ΓΓ του ΟΗΕ, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, παραμένει η Τουρκία. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Ερντογάν επανέλαβε την αναφορά που κάνει κάθε χρόνο. Μπορεί να μην είναι κάτι καινούργιο, δείχνει όμως την αρνητική διάθεση της Άγκυρας.

Το ποια πορεία θα πάρει η προσπάθεια του Αντόνιο Γκουτέρες θα φανεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς το Σάββατο ο ΓΓ του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.