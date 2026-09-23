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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών (Base Assets and Emerging Countries) της εταιρείας Chevron κ. Javier la Rosa, στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, αλλά και η μεγάλη σημασία της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιοχής στα πολιτικά και ενεργειακά δρώμενα, επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τα θέματα συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Chevron.

Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη

Η ανάπτυξη του κοιτάσματος “Αφροδίτη” αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, με τον Πρόεδρο του τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών (Base Assets and Emerging Countries) της Chevron κ. Javier la Rosa, επισημαίνοντας ότι τώρα είναι η ώρα να περάσουμε αποφασιστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, διατηρώντας τη δυναμική και επιταχύνοντας τα επόμενα βήματα.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή προσήλωση στην προώθηση της ανάπτυξης του κοιτάσματος, στη βάση του εγκεκριμένου Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής, ενώ συζητήθηκαν η πορεία των τεχνικών και εμπορικών εργασιών και τα επόμενα βήματα προς τη λήψη Τελικής Επενδυτικής Απόφασης, FID.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής και επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος, με στόχο την ταχύτερη δυνατή λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης και την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου και Αιγύπτου και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου του “Αφροδίτη” μέσω των υφιστάμενων υποδομών της Αιγύπτου. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για την εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ και ενισχύει τον περιφερειακό ενεργειακό σχεδιασμό και τη διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει να εργάζεται στενά με τη Chevron και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους, ώστε να διευκολυνθούν τα επόμενα βήματα και να διατηρηθεί η δυναμική υλοποίησης του έργου.

Η επιτυχής ανάπτυξη του «Αφροδίτη» θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό και στην ενεργειακή ασφάλεια.