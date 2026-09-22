Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένταση σημειώθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν η ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdogan). Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον. Ο Ερντογάν, στην ομιλία του, άσκησε έντονη κριτική στο Ισραήλ για τη Γάζα και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Ερντογάν επικέντρωσε την ομιλία του στην κατάσταση στη Γάζα, καλώντας τις χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση και ζητώντας αυξημένη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες σηκώθηκαν και αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη και στους περιορισμούς στην πρόσβαση σε ιερούς τόπους στην Ιερουσαλήμ. Οι αναφορές του Ερντογάν χειροκροτήθηκαν από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

Δείτε βίντεο

The Israeli delegation walked out of the U.N. General Assembly chamber after Turkish President Recep Tayyip Erdogan condemned Israel's military campaign in Gaza as "the most inhumane and shameful concentration camp of our time."



In his address to world leaders on Tuesday,… pic.twitter.com/hFZymqk3v2 September 22, 2026

Ερντογάν: «Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια νοοτροπία γενοκτονίας»

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «γενοκτονική νοοτροπία που δεν αρκείται στη δολοφονία», επικρίνοντας παράλληλα τη στάση που, όπως είπε, έχει τηρηθεί απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα και υποστήριξε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες στη Γάζα και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ».

Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικία» την απόφαση να μην επιτραπεί στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Κάλεσμα για αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς τις χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη να το πράξουν, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φωνή του παλαιστινιακού λαού προς τον κόσμο», ανέφερε ο Ερντογάν, παρουσιάζοντας τη στάση της Άγκυρας ως προσπάθεια ανάδειξης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.

protothema.gr