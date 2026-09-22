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Σε συζητήσεις για την εξεύρεση «λύσης» που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy), όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα συζητήσει με το Ζελένσκι το θέμα των πυραύλων Patriot που επιθυμεί το Κίεβο για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

⚡️ BREAKING: Zelensky and Trump have begun their meeting



The U.S. president promised to end the war.



Reporter: Last year at the UN General Assembly, you said that Ukraine could retake all of its territory. Do you still believe that?



Trump: I think they will make a deal. I… pic.twitter.com/1ige6GD0qK — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

protothema.gr