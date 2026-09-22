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Πότε θα εξαγγείλει ενδιαφέρον η Αννίτα Δημητρίου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές; Αυτό είναι το ερώτημα που πλανάται σήμερα πάνω από την Πινδάρου και όχι αν τελικά θα το πράξει, από τη στιγμή που στη χθεσινή συνεδρία της ηγεσίας η πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε πλέον με σαφή τρόπο την πρόθεση της όπως επιδιώξει να είναι αυτή η υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Την ίδια ώρα, κύκλοι από το περιβάλλον του Αβέρωφ Νεοφύτου που μίλησαν στο philenews, υπογράμμισαν πως ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν ασχολείται με διαρροές για τα όσα διαμείφθηκαν στη συνεδρία. Οι δικές του αποφάσεις, συμπλήρωσαν, δεν επηρεάζονται ούτε στο ελάχιστο από όσα είδαν το φώς της δημοσιότητας και θα ληφθούν αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Κυπριακό.

Διαδικασίες τώρα ή τον Μάρτη;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, κληθείς από το philenews να σχολιάσει τα όσα έγιναν χθες, αναφέρθηκε σε δύο τάσεις που εκδηλώθηκαν ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Όπως είπε, ασκήθηκαν πιέσεις προς δύο κατευθύνσεις, και αφορούν το χρονικό σημείο που θα πρέπει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ να εξαγγείλει το ενδιαφέρον της. Όταν αυτό γίνει, ουσιαστικά θα κινήσει και επίσημα τις εσωκομματικές διαδικασίες για την επιλογή του υποψηφίου που θα πάρει το χρίσμα. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται ότι θα ληφθούν μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για ενδεχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε δηλώσεις του, ο Ονούφριος Κουλλά, ξεκαθάρισε ότι η χθεσινή συνεδρία δεν αφορούσε αποκλειστικά τις προεδρικές εκλογές. Αναπόφευκτα όμως, πρόσθεσε, η σύγκρουση ανάμεσα σε Δίπλαρο και Καρούσο με προέκταση τις προεδρικές εκλογές οδήγησε τη συζήτηση προς εκείνη την κατεύθυνση, αν και πλέον το συγκεκριμένο θερμό επεισόδιο θεωρείται πως έχει λήξει.

Όσον αφορά τις πιέσεις προς δύο κατευθύνσεις, επισήμανε πως από τη μία είναι η επικρατέστερη άποψη που θέλει τη διεξαγωγή της εσωκομματικής διαδικασίας το συντομότερο δυνατό, με επιχείρημα ότι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων οδηγεί σε χάσιμο χρόνου και δημιουργία προβλημάτων ανάμεσα σε στελέχη. Εκ των υποστηρικτών αυτής της πρότασης είναι και ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα το πρωί.

Η άλλη άποψη, την οποία εξέφρασε κατά κύριο λόγο ο Ονούφριος Κουλλά, προκρίνει τη λήψη αποφάσεων περί τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027, εκτιμώντας ότι 12 μήνες είναι ένα πολύ καλό και ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για μια επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία.

Οι επισημάνσεις της Αννίτας

Σύμφωνα με τον κ. Κουλλά, η πρόεδρος του κόμματος επισήμανε προς τους συμμετέχοντες στη συνεδρία ότι πριν τις όποιες αποφάσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν τα δεδομένα για το Κυπριακό, μετά και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Υπογράμμισε επίσης ότι η πρόθεση της είναι να υπάρξει και ένα χρονικό διάστημα για μια προσπάθεια που ιδανικά θα μπορούσε να καταλήξει σε συναινετική λύση, προτού προκηρυχθούν εσωκομματικές εκλογές.

Η πρώτη αντίδραση από το περιβάλλον του Αβέρωφ

Στο στρατόπεδο του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενός από τους πιθανούς υποψηφίους για το χρίσμα, δηλώνουν πως δεν ασχολούνται με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διαβεβαιώνουν ότι δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστο τις αποφάσεις του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, οι οποίες θα ληφθούν αφού ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Κυπριακό.

Μιλώντας στο philenews, κύκλοι από το περιβάλλον του, υπογράμμισαν ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ασχολείται με τις πληροφορίες που διαρρέουν, όπως δεν ασχολήθηκε ούτε με την δημοσκόπηση που είχε δημοσιευθεί όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ήταν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα εξής: «Όπως δεν ασχολήθηκε με τις διαρροές δημοσκοπήσεων, ενόσω ο ΓΓ ΟΗΕ βρισκόταν στην Κύπρο, έτσι δεν ασχολείται και τώρα με τις διαρροές άρθρων, την ώρα που άπαντες ευελπιστούμε να υπάρξουν κάποιες ελπιδοφόρες εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, όσο απομακρυσμένο ενδεχόμενο και να είναι αυτό».

Κεφάλαιο «Τορναρίτης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε και για το θέμα που προέκυψε με τον Νίκο Τορναρίτη, μετά τον διορισμό του ως Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε Αφρική και Ασία για το Κυπριακό.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του αναπληρωτή προέδρου, Ευθύμιου Δίπλαρου, ότι «στον ΔΗΣΥ δεν περισσεύει κανείς» ενόψει των προεδρικών εκλογών, ο Ονούφριος Κουλλά είπε ότι η συμμετοχή του πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος στο εκλογικό επιτελείο του υποψηφίου που θα επιλέξει ο ΔΗΣΥ θα εξαρτηθεί από τον ίδιο.

«Θα πρέπει να δηλώσει για ποιον εργάζεται. Στο μεσοδιάστημα, η συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα που σε περιόδους εκλογών μετατρέπονται σε εκλογικά επιτελεία επαφίεται στον ίδιο, εκτός αν το Πολιτικό Γραφείο ή τα συλλογικά όργανα αποφασίσουν κάτι διαφορετικό», είπε.

Την ίδια στιγμή ο κ. Κουλλά διευκρίνισε ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής οποιουδήποτε από το κόμμα, εκτός αν αυτός διοριστεί σε θέση που θα ασκεί εκτελεστική εξουσία, δηλαδή θέση Υπουργού ή Υφυπουργού.