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Σαφές μήνυμα προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε από τη λίγο πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον Ρώσο Πρόεδρο να «τερματίσει τον πόλεμο» με την Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα αποσπάσματα από την ομιλία που θα εκφωνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από τα οποία προκύπτει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπερασπιστεί τις ενέργειές του στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

«Ενώ άλλοι μιλούσαν, εγώ έδρασα», αναφέρει ένα από τα αποσπάσματα της ομιλίας.

«Ενώ άλλοι μιλούσαν για ειρήνη, εγώ την έκανα πραγματικότητα. Ενώ άλλοι αγνοούσαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Ενώ άλλοι μιλούσαν για θάρρος, η Αμερική το επέδειξε».

Σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν ήταν αναγκαίος για την εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Φανταστείτε μόνο ένα τόσο απεχθές καθεστώς να αποκτούσε τη δυνατότητα να εξαπολύει τρομοκρατικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας υπό την προστασία μιας πυρηνικής ασπίδας», αναφέρεται σε απόσπασμα της ομιλίας. «Αυτή ήταν η πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, μια πραγματικότητα που πάρα πολλοί προτίμησαν να αγνοήσουν».

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να εξαπολύσει επίθεση κατά της Κούβας, σύμφωνα με τα αποσπάσματα της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

«Το κουβανικό καθεστώς έχει επίσης περάσει δεκαετίες συντονίζοντας τη δράση του με ριζοσπάστες της Αριστεράς και κομμουνιστικά δίκτυα εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρεται.

skai.gr