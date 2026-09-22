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Συναγερμός σήμανε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στη Γερμανία καθώς ένα μαχητικό F-16 συνετρίβη κοντά σε στην αεροπορική βάση Spangdahlem στην περιοχή Άιφελ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη γύρω στις 14:10 (τοπική ώρα, 15:10 Κύπρου) εντός των εγκαταστάσεων της αμερικανικής αεροπορικής βάσης, αναφέρει η Bild.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 ανήκε στην 480η Μοίρα Μαχητικών της 52ης Πτέρυγας Μαχητικών, η οποία εδρεύει στη βάση.

Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και διασώθηκε. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, το οποίο επικαλείται την περιφερειακή διοίκηση του Μπίτμπουργκ-Προυμ, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι είχαν απογειωθεί δύο αεροσκάφη.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος πριν εμφανιστεί μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού κοντά στον διάδρομο προσγείωσης.

Μέχρι στιγμής, ούτε η αμερικανική βάση ούτε οι γερμανικές Αρχές έχουν κάνει δηλώσεις σχετικά με τη φύση του ατυχήματος ή για πιθανούς τραυματίες.

An F-16 fighter jet has reportedly crashed at the U.S. Spangdahlem Air Base in western Germany on Tuesday afternoon.



Witnesses reported seeing a jet rapidly descend before a large column of black smoke appeared near the runway.



Local reports say two aircraft had taken off and… pic.twitter.com/MB4S6zKQm5 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

protothema.gr