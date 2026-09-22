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Μπορεί οι φυλές σκύλων με καταγωγή από το Μεξικό να είναι λίγες, όμως είναι πολύ ιδιαίτερες και με πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ανάγεται στους αρχαίους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Τολτέκων αλλά και ακόμη πιο πίσω στον χρόνο.

Το Μεξικό, όπως γνωρίζουμε, διαθέτει μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες ιστορίες αλληλεπίδρασης ανθρώπων και σκύλων. Οι Αζτέκοι, οι Μάγια και άλλοι προϊσπανικοί πολιτισμοί πίστευαν ότι οι σκύλοι είχαν διάφορους ρόλους πέρα από αυτόν του συντρόφου. Θεωρούνταν, μεταξύ άλλων, οδηγοί και συνοδοί των νεκρών στη μετά θάνατον ζωή, προστάτες του σπιτιού και σύμβολα θεϊκής παρουσίας.

Αρχαία γλυπτά, αντικείμενα και τοιχογραφίες ναών απεικονίζουν άτριχους σκύλους των Αζτέκων και άλλα αυτόχθονα σκυλιά, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά ήταν ενσωματωμένοι αυτοί οι σκύλοι στις θρησκευτικές και πολιτιστικές πρακτικές των αρχαίων κοινωνιών του Μεξικού.

Ας δούμε 5 φυλές από το Μεξικό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που τις κάνουν πραγματικά μοναδικές.

1. Chihuahua

Τα μικρότερα σκυλιά στον κόσμο, τα γνωστά σε όλους, Chihuahua, αντισταθμίζουν το μικρό τους μέγεθος με την έντονη προσωπικότητά τους. Η φυλή αυτή πήρε το όνομά της από μια πολιτεία του Μεξικού.

Τα Chihuahua είναι ζωηρά, αθλητικά, αξιολάτρευτα και εκπληκτικά ικανά σε αθλήματα ευκινησίας (agility). Το τρίχωμά τους μπορεί να είναι κοντό ή μακρύ και εμφανίζεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.

Τέλος αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι τα αυτόχθονα Chihuahua, του Μεξικού, παρουσιάζουν σημαντικές γενετικές διαφορές από αυτά που προέρχονται από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Συχνά έχουν διαφορετική σωματική διάπλαση. Αυτό σημαίνει ότι τείνουν να είναι μεγαλύτερα- έχουν καταγραφεί αρσενικά Chihuahua που ζυγίζουν έως και περίπου 8,5. Έχουν πιο «ελαφοειδή» σωματοδομή και περισσότερη μυϊκή ανάπτυξη. Αυτό διαφέρει από τη μικρόσωμη, κοντή και χαρακτηριστική διάπλαση με το «κεφάλι μήλου» που συναντάται στις άλλες χώρες.

Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα σκυλιά αυτά χρειάζονται εκπαίδευση. Είναι πεισματάρηκα και αν δεν εκπαιδευτούν σωστά, μπορεί να προσπαθήσουν να επιβληθούν.

2. Xoloitzcuintli (Μεξικανικός Άτριχος Σκύλος)

Οι σκύλοι αυτοί θεωρούνται εθνικός θησαυρός του Μεξικού. Η ιστορία τους χρονολογείται πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Σύμφωνα με το American Kennel Club, το όνομά τους προέρχεται από τον Xoloti, έναν θεό των Αζτέκων με μορφή σκύλου, και τη λέξη «itzcuintli», που στη γλώσσα των Αζτέκων σήμαινε «σκύλος».

Είναι επίσης γνωστά ως Xolo, Μεξικανικός Άτριχος Σκύλος και Tepezcuintli. Συνήθως είναι άτριχα, αλλά υπάρχουν και σκυλιά με τρίχωμα. Τα βρίσκεις σε 3 μεγέθη. Σήμερα εκτρέφονται ως φύλακες αλλά και ως σύντροφοι. Είναι στοργικά και συχνά θεωρούνται καλή επιλογή για ανθρώπους με αλλεργίες.

Τα Xolo είναι έξυπνα, φιλικά, ευαίσθητα και εξαιρετικά πιστά. Τείνουν να προστατεύουν τους κηδεμόνες τους και προτιμούν να μένουν κοντά τους, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα να απομακρυνθούν ή να το σκάσουν. Το προσδόκιμο ζωής τους είναι τα 13 με 18 χρόνια.

3. Chinese Crested



Όπως συμβαίνει με αρκετές αρχαίες φυλές, η ακριβής προέλευση των Chinese Crested παραμένει ασαφής. Σκύλοι αυτής της φυλής καταγράφηκαν από Ισπανούς εξερευνητές στο Μεξικό και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής ήδη από τον 16ο αιώνα.

Είναι δύσκολο να μπερδέψει κανείς έναν τέτοιον σκύλο με σκύλο άλλης φυλής, χάρη στο χαρακτηριστικό δέρμα με κηλίδες και τις τούφες τριχώματος. Ωστόσο, υπάρχουν και τριχωτοί σκύλοι, που λέγονται Powderpuff, και καλύπτονται από απαλό, μεταξένιο τρίχωμα.

Τα άτριχα σκυλιά χρειάζονται αντηλιακή προστασία το καλοκαίρι και ζεστά ρούχα τον χειμώνα. Είναι ζωηρά και, αν κακομάθουν, μπορεί να γίνουν αρκετά απαιτητικά. Με σωστή εκπαίδευση, όμως, γίνονται εξαιρετικοί σύντροφοι και λατρεύουν να βρίσκονται δίπλα στους ανθρώπους τους.

4. Chamuco ή Μεξικανικός Σκύλος-Λύκος



Αυτά τα μεξικανικά σκυλιά θεωρούνταν ιερά ζώα από τους Αζτέκους.

Η συγκεκριμένη φυλή είναι περισσότερο γνωστή ως «Μεξικανικό Πίτμπουλ». Προέρχεται από το κεντρικό Μεξικό και εμφανίστηκε γύρω στο 1970. Τα στιβαρά αυτά και μυώδη σκυλιά αποτελούν αποτέλεσμα διασταυρώσεων διαφορετικών τύπων πίτμπουλ. Είναι αφοσιωμένα, παιχνιδιάρικα και τρυφερά.

Δυστυχώς, πολλά εκτρέφονται για κυνομαχίες. Όπως και τα αμερικανικά Pit Bull, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κακής χρήσης και της αρνητικής φήμης τους. Με σωστή εκπαίδευση και υπεύθυνη διαχείριση, μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα πιστοί και καλοί σύντροφοι.

5. Calupoh



Η φυλή Calupoh είναι η λιγότερο γνωστή από όλες τις φυλές που αναφέρουμε εδώ. Οι σκύλοι αυτοί είναι υβρίδια σκύλου και λύκου, με ιστορία που χρονολογείται περίπου από τον 15ο αιώνα. Είναι μεγαλόσωμα –φτάνουν τα 75 εκατοστά- και θυμίζουν Γερμανικούς Ποιμενικούς, ενώ ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά κίτρινα μάτια τους.

Τα Calupoh αναγνωρίζονται ως μία από τις αυτόχθονες ράτσες του Μεξικού. Παρά την επιβλητική τους εμφάνιση, είναι γλυκά και ήρεμα σκυλιά, τα οποία μπορούν να γίνουν εξαιρετικοί σύντροφοι καθώς δένονται πολύ με την οικογένειά τους.

Το μαύρο τρίχωμά τους τούς προσδίδει μια χαρακτηριστική ομοιότητα με τον λύκο.

topetmou.gr