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Νεκροί εντοπίστηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες μικρού αεροσκάφους που είχε συντριβεί το Σαββατοκύριακο σε δύσβατη ορεινή περιοχή της Κολομβίας, βάζοντας τραγικό τέλος στις πολυήμερες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Αυτό ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Κοντότο, πόλη στη ζούγκλα, στον νομό Τσοκό, κι είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μπογοτά. Η επαφή χάθηκε μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε την Κυριακή.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας που παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη (…) Δυστυχώς, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», σημείωσε ο πρόεδρος Δε λα Εσπριέγια.

Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura.



Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom September 16, 2026

Δύσκολες οι έρευνες στην περιοχή

Οι έρευνες για επιζώντες έγιναν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή σε υψόμετρο «2.700 μέτρων», ανέφεραν οι αεροδιαστημικές δυνάμεις της Κολομβίας μέσω X.

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, επικεφαλής των δυνάμεων οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα.

Επιπλέον, «η βλάστηση είναι πυκνή» και «τα δέντρα ψηλά» στον τομέα, κάτι που έκανε τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων «δύσκολες», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Τα αίτια των αεροπορικών δυστυχημάτων στην Κολομβία

Τα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην Κολομβία γενικά αποδίδονται σε τεχνικά προβλήματα, στο περίπλοκο ανάγλυφο και στο τροπικό κλίμα.

iefimerida.gr