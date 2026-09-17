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Γράφουν και ξεγράφουν οι βουλευτές για τα νέα Πόθεν Έσχες που θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, καθώς με βάση τον νέο νόμο, εκτός από νέα και πολύ πιο αναλυτικά στοιχεία, θα πρέπει παράλληλα να δικαιολογούν την αυξομείωση της περιουσίας τους, ενώ πλέον οι δηλώσεις τους θα περνούν και από τον έλεγχο του Εφόρου Φορολογίας.

Όλοι οι νέοι βουλευτές, αλλά και οι επανεκλεγέντες, όπως επίσης και όσοι δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν ή δεν είχαν θέσει ξανά υποψηφιότητα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, θα πρέπει εντός τεσσάρων μηνών από την ανάληψη ή την αποχώρησή τους από το αξίωμα να υποβάλουν στη Βουλή τα νέα «Πόθεν Έσχες», δηλαδή μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, Πόθεν Έσχες θα πρέπει να υποβάλουν τα 27 νέα μέλη της Βουλής, οι 29 που επανεκλέγησαν, αλλά και οι 27 που είτε δεν κατάφεραν να επανεκλεγούν, είτε δεν είχαν θέσει υποψηφιότητα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές.

Να μην βρεθούν εκτεθειμένοι

Η σημαντική διαφορά, ωστόσο, δεν είναι ότι η προθεσμία αυξήθηκε από το τρίμηνο στο τετράμηνο, αλλά βρίσκεται στον τρόπο υποβολής όσο και στον έλεγχο αυτών των περιουσιακών στοιχείων, αφού πλέον στην εξίσωση μπήκε και ο Έφορος Φορολογίας.

Μάλιστα, είναι ακριβώς με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και του ελέγχου από τον Έφορο που ήρθε στην επιφάνεια και η υπόθεση Πόθεν Έσχες πρώην υπουργού, ο οποίος φέρεται να μη συμπεριέλαβε στις καταστάσεις του κάποια περιουσιακά στοιχεία.

Αν και σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, δεν προκύπτει θέμα αθέμιτου πλουτισμού κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, εντούτοις, η παράλειψη στοιχείων θεωρείται αδίκημα και πλέον η απόφαση για το τι θα γίνει εναπόκειται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αυτός εξάλλου φαίνεται να είναι και ο λόγος που αρκετοί βουλευτές και αξιωματούχοι θέλουν να διπλοελέγξουν όσα θα υποβάλουν με βάση τη νέα νομοθεσία, ώστε να μην βρεθούν εκτεθειμένοι για μία παράληψη ή ένα λάθος. Φυσικά, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι νέες καταστάσεις δεν αποκλείεται να αποκαλύψουν κενά σε προηγούμενες δηλώσεις, ωστόσο, αν ισχύει κάτι τέτοιο θα διαφανεί μετά τον έλεγχο.

83 Πόθεν Έσχες στον Έφορο

Βάσει της νέας νομοθεσίας, ο Έφορος Φορολογίας θα πάρει εντός των επόμενων ημερών στα χέρια του τις δηλώσεις που αφορούν συνολικά 83 πρόσωπα.

Οι νεοεκλεγέντες θα πρέπει να καταθέσουν Κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού της Περιουσίας (ΚΕΠ), με βάση τα νέα ειδικά έντυπα, ενώ οι επανεκλεγέντες και όσοι αποχώρησαν θα πρέπει λόγω της λήξης της προηγούμενης θητείας τους να υποβάλουν επικαιροποιημένη ΚΕΠ, μαζί με κατάσταση εσόδων και εξόδων αλλά και κατάσταση συμφιλίωσης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν θα δημοσιοποιηθούν όλα τα στοιχεία από τις δηλώσεις των βουλευτών, αλλά μέρος της ΚΕΠ και η καθαρή περιουσία τους.

Θα φαίνεται η αυξομείωση

Να τονίσουμε πως τα νέα Πόθεν Έσχες θα είναι πολύ πιο αναλυτικά σε σχέση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως, καθώς πλέον δεν είναι μόνο το τι έχει στην κατοχή του ένας βουλευτής, αλλά και το πώς μεταβλήθηκε η περιουσία του σε σχέση με την προηγούμενη δήλωση.

Συγκεκριμένα, στην ΚΕΠ καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, ενώ ξεχωριστά στην κατάσταση εσόδων και εξόδων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, τόκοι και μερίσματα, αλλά και έξοδα διαβίωσης, σπουδές παιδιών, φόροι, κοινωνικές ασφαλίσεις, ασφάλειες και ενοίκια.

Και εδώ είναι ουσιαστικά που μπαίνει στην εξίσωση η κατάσταση συμφιλίωσης, η οποία θα εξηγεί την καθαρή αύξηση ή μείωση της περιουσίας ενός βουλευτή μεταξύ δύο δηλώσεων. Με πιο απλά λόγια, τα έσοδα και τα έξοδα που δηλώθηκαν θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν γιατί η καθαρή περιουσία ενός βουλευτή αυξήθηκε ή μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη ΚΕΠ.