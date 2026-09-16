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Μεγάλη δύναμη του στρατού μετακινούν οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, καθώς ταξιαρχία 2.000 καταδρομών από το Χοτζάτ της ανατολικής χώρας πηγαίνει στα δυτικά και κοντά στη Σάμο.

Η μεταφορά της στρατιωτικής μονάδας περίπου 2000 καταδρομέων προς τα παράλια του Αιγαίου σχολιάζεται από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη στρατιωτική κινητικότητα, αναλυτής του τουρκικού δικτύου A Haber αναφέρει αρχικά ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του στρατιωτικού σχεδιασμού ή για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στη συνέχεια, ωστόσο, συνέδεσε τη χρονική συγκυρία της μετακίνησης με την Ελλάδα και την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. «Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, με την προκλητική στάση της Ελλάδας και με την Ελλάδα να βρίσκεται έντονα στην επικαιρότητα, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, αυτή η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον» αναφέρει συγκεκριμένα.

Ακολούθως ο αναλυτής αναφέρεται στην εγγύτητα του Σόκε στη Σάμο, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη μετακίνηση στο σημείο «αξιοπρόσεκτο γεγονός». «Επιπλέον, το γεγονός ότι το Σόκε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, βρίσκεται κοντά στη Σάμο αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο στοιχείο» αναφέρει.

protothema.gr